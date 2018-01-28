MLB》他效力道奇住休士頓：結婚都遇太空人迷

2018年01月28日 13:20 中時電子報 蔡銘仁

史崔普林(Ross Stripling)去年世界大賽第二戰，7上一上場連投4球保送後就退場，隨後道奇從2分領先到最後2分輸球，讓他懊悔不已，史崔普林坦言到現在，還經常想起那個時刻，更慘的是，他還住在休士頓，「那是很棒的城市，但對住在那的道奇球員來說卻不是如此。」

史崔普林去年季後賽出賽5場，自責分率維持完美的0，單看數字表現很突出，但世界大賽第2戰的4顆球，至今仍讓他難忘。該役道奇已先取得1勝，史崔普林7上在球隊3比1領先時登板，卻連4球保送M.岡札勒斯(Marwin Gonzalez)，逼得道奇緊急推馬洛(Brandon Morrow)救火。

史崔普林、馬洛加上簡森(Kenley Jansen)，是道奇攻城掠地的「勝利方程式」；馬洛雖適時止住太空人攻勢，但卻在8上被追到1分差，讓簡森9上得面臨更大的壓力。儘管史崔普林沒被責罵，但他遺憾的說，若他投完那局，馬洛只投8上、簡森投9上，最後贏球會是他們。

史崔普林坦言，當時他回到飯店休息，相同的畫面仍在他腦海中揮之不去，他認為是自己造成牛棚負擔，導致輸球，「我總自豪自己不怕大場面，這種狀況不常有，那也是我希望永遠不要再有的感覺。」不過史崔普林隨後振作，世界大賽後面2次登板共投2局，沒再失掉分數。

在道奇輸掉世界大賽冠軍後，住在休士頓的史崔普林還得跟太空人球迷們一起搭機回去。他憶起當時的情景，沒有人認出他，機上所有人都戴著太空人球帽，當他們轉過頭，世界大賽的標誌就在眼前，原本想逃離所有夢魘的他，又因此想起比賽的一切。

更糟的是，史崔普林還得看著太空人走封王遊行，跟未婚妻去登記結婚，戴著太空人球帽的接待員會問他世界大賽的事；連他11月辦婚禮時，攝影師跟花商等人，也都會談論著太空人。史崔普林直言，「休士頓是好地方，但對道奇球員來說不是，我很難逃離那一切。」

時至今日，史崔普林表示他從世界大賽的經驗成長，「沒奪冠很煎熬，但對球迷來說也一樣，我們現在想替球迷們拚回1座冠軍盃，他們值得我們這麼做，工作還沒結束！」道奇今年牛棚少了馬洛，史崔普林的角色很可能變得更吃重。

(中時電子報)