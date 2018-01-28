陸媒：將北極開發硬套到南海上「很可笑」

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大陸官方日前公布首份「北極政策白皮書」，引來外媒質疑稱，中國作為域外國家參與北極的海洋開發，就要學習遵守國際海洋法規則，將南海「北極化」。對此，中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」駁斥，將北極的開發生搬硬套到南海上「很可笑」，中國去北極進行相關經濟和科研活動是國際法許可範圍內的事情，南海則是完全不同的一個概念，中國對於南海諸島的權利是一種歷史性權利。

針對大陸官方26日發佈中國首份北極政策白皮書，有外媒稱，中國作為域外國家參與北極的海洋開發，就要學習遵守國際海洋法規則，將南海北極化。此前，北極海域與島嶼也是周邊國家主權爭議焦點。後來，北極條約將有關海域與島嶼做出了照顧各方的安排，且實現北極非軍事化，域外國家願意接受規則也歡迎。這樣的制度安排緩和了衝突，擴大了共同利益。

對此，《人民日報》海外版微信公號「俠客島」指出，這份白皮書表明，中國去北極進行相關經濟和科研活動是國際法許可範圍內的事情。中國不是那種「X國第一」的態度，而是做好了擔負起大國責任，考慮的不光是自己眼前利益，還有全球人類和子孫後代的利益。

文章稱，根據國際法，北極區域存在大片世界各國都可以共有共用的公海和大洋底土權益，在目前現存的國際法框架下，中國前往北極的公海區域進行開發活動，毫無疑問是正當活動。

文章強調，南海是完全不同的一個概念，中國對於南海諸島的權利是一種歷史性權利。現存足夠多的歷史檔證明，現在南海周邊國家還沒有最終形成的時候，中國的國旗就已經飄揚在這些島礁之上了。只是後來中國陷於外敵入侵和內戰，暫時無力顧及南海。「這樣將北極的開發生搬硬套到南海上，很可笑。」

(中時)

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