幸福滿點 旅遊產業協會、魔菇部落聯合義賣助獨老

由魔菇部落贊助經費的埔心國小陶笛隊上午在廣場上演出。(謝瓊雲攝)

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彰化縣旅遊產會協會20家觀光工廠業者提供的義賣禮盒商品琳瑯滿目。(謝瓊雲攝)
埔心國小帶來精采演出，為拍賣現場氣氛加溫，也慶祝全新的商品賣場新館28日同步啟用。(謝瓊雲攝)
魔菇部落上午舉行聯合義賣活動，所得全數捐給華山基金會埔心天使站作為助老金。(謝瓊雲攝)
幸福滿點 旅遊產業協會、魔菇部落聯合義賣助獨老

彰化縣旅遊產業協會20家觀光工廠業者，28日上午在埔心鄉魔菇部落休閒農場舉辦「幸福滿點愛老人、聯合義賣活動」，希望幫助華山基金會埔心站所關懷的弱勢長者，都能過個好年。

義賣活動在魔菇部落新館開幕剪綵後熱鬧開鑼，適逢年節將至，呼應民眾送禮需求，各家觀光工廠業者拿出自家熱賣禮盒產品，供現場民眾競標；包括立法委員洪宗熠、城市暨觀光發展處長馬英傑、埔心鄉長張乘瑜、鄉代會主席張佩瑩與溪湖分局長楊山明等人都到場共襄盛舉。

聯合義賣禮盒商品包含緞帶王、優格餅乾工廠、樂活觀光襪廠、手套博物館、二林戀戀酒莊和華新口罩工廠等等，競標過程還有埔心國小、梧鳳國小陶笛隊、熱舞社，與埔心國中管樂隊的精彩演出，當天拍賣所得全數捐給華山基金會埔心天使站作為助老基金。

魔菇部落總經理方世文說，彰化縣旅遊產業協會成員，在歲末年終聯合發起關懷弱勢老人活動，這是首度嘗試舉辦聯合義賣，由成員各自提供十組至30組禮盒商品義賣，也有企業主額外提供珍貴收藏，盼藉此拋磚引玉，讓更多人一起響應。

華山埔心天使站站長楊啟岑表示，埔心站服務站目前共計訪視關懷71名三失老人，其中僅14人被長期認助，呼籲社會大眾或企業、商店能加入響應認助行列，每天40元、每月1250元，即可幫助一名弱勢長輩到宅訪視、送愛到家的經費。

楊啟岑說，華山埔心天使站，去年1月時曾發生服務個案家屬到辦公室鬧事的暴力事件，當時考量社工自身人身安危，只能被迫火速撤站搬家，並與田尾站合併辦公至今；一年來積極籌募經費，包含租金、人事費與公務車油料費等，期盼能早日重新復站。很感謝魔菇部落和彰化縣觀光旅遊產業協會，發起幸福滿點愛老人的聯合義賣活動，讓更多人一起關懷長輩。

(中時)

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