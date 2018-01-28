陸媒：中國提共建「冰上絲綢之路」 有歷史和現實基礎

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為反擊國際輿論對中國北極政策的質疑，中共黨媒《人民日報》28日報導稱，中國提出共建「冰上絲綢之路」，有著歷史和現實基礎。自中國1925年加入《斯匹次貝根群島條約》以來，中國關於北極的探索不斷深入、合作不斷深化。近年來，中國與俄羅斯、芬蘭、冰島等北極圈國家都有合作，包括中俄共建北極東北航道、芬蘭盼對接「北極走廊」計畫，以及中冰簽署《中冰海洋和極地科技合作諒解備忘錄》。

大陸官方26日公布首份北極政策白皮書後，不少國際輿論質疑其背後有政治軍事戰略意圖。對此，《人民日報》28日發表文章指出，中國提出共建「冰上絲綢之路」，有著歷史和現實基礎。早在1925年正處於軍閥混戰的中國，北洋政府就代表中國參加了《斯匹次貝根群島條約》，為今天中國前往北極留下了國際法依據。

報導列舉中國與北極圈國家的北極開發合作，包括中俄合力建設打造「冰上絲綢之路」，尤其是北極東北航道，這是連接東北亞與西歐最短的海上航線。經航道從中國到荷蘭鹿特丹估計只需要20天時間，隨著北極海冰加速消融，中俄、中歐來往東北航道的船舶將會逐年增多。

同時，冰島作為北極區域國家，也與中國在極地問題上始終保持密切合作。2012年中冰兩國簽署《中冰海洋和極地科技合作諒解備忘錄》，兩國聯合設立的極光觀測台將於今年投入使用，中國還研究在冰島北部海灣建設深水轉運港。

另一方面，芬蘭也表態歡迎中國提出的「冰上絲綢之路」倡議，望推動其與國內「北極走廊」計畫對接，共同構建一個跨越歐亞的宏偉交通網絡。芬蘭正在評估建設一條北冰洋海底光纜，最快到2020年建成後，將成為連接歐洲和中國的最快的資訊通道。

(中時)

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