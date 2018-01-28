中市、新北有屬意對象？吳敦義：全民調決定人選

國民黨主席吳敦義強調，年底縣市首長選舉以全民調決定人選。（王文吉攝）

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國民黨主席吳敦義率有意角逐台中市長的盧秀燕、江啟臣進場，沿途被群眾包圍，場面熱絡。（王文吉攝）
國民黨主席吳敦義（中）為盧秀燕（右二）及江啟臣（左二）拉抬聲勢，也不忘提醒初選過程要和諧。（王文吉攝）
中市、新北有屬意對象？ 吳敦義：全民調決定人選。

國民黨台中市黨部28日於大甲致用高中舉辦小組長聯合授證，吸引1500餘位黨員及支持者參與，表態參選台中市長的盧秀燕、江啟臣到場闡述參選理念，黨主席吳敦義全力拉抬聲勢，針對台中市、新北市兩強之爭，他是否有屬意對象？吳敦義表示，以全民調決定人選。

有意角逐台中市長的盧秀燕、江啟臣到場尋求黨員支持，吳敦義致詞時不忘拉抬兩人聲勢。他表示，盧秀燕與江啟臣剛好一男一女，兩人都有很好的風度、氣質及品貌，馬上要進行公正公平的全民調，請大家選出一人代表國民黨參選，兩人從現在到勝出一刻都要和諧，最後無論是誰勝出，最重要的是年底要高票當選。

吳敦義擔任行政院長時，從學界網羅江啟臣接掌新聞局，外傳他屬意江啟臣參選台中市長。對此，吳敦義表示，他並未屬意任何人參選台中市長，江啟臣與盧秀燕都有很好的氣質與品貌，而且都很優秀，最後無論是誰勝出，11月24日就是要團結一致，高票勝選台中市長。

吳敦義強調，只要是黨內同志，他一定會秉公決定人選，例如有意參選東部、澎湖的黨員，之前在他競選黨主席時，是支持另一位候選人，他若不公開、不公平、不公正，沒有資格當黨主席。

至於前台北縣長周錫瑋宣布回鍋參選新北市長，是否破壞黨內和諧？吳敦義說，他沒有意見，也沒有看法，任何人要參選都要以全民調決定，像彰化、台東、澎湖就是最好典範；誰的品德操守不錯，能力經驗好，忠於中華民國、敬愛百姓，忠於中國國民黨，有比較高的勝選機會，就是國民黨要提名的人選。

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國民黨資深立委盧秀燕賣力闡述自己參選台中市長的理念。（王文吉攝）
國民黨中生代立委江啟臣也到場向黨員及支持者懇託。（王文吉攝）
國民黨主席吳敦義（左）頒發小組長證書。（王文吉攝）
國民黨立委江啟臣（左）與盧秀燕都表態台中市長。（王文吉攝）
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