氣象局：這波寒流比上次更強 台北下周日下探7℃

2018年01月28日 13:53 中時電子報 周鎮宇 、 楊騰凱

本周冷氣團一波接著一波，溫度也會越越冷，中央氣象局指出，最冷時間預計會落在下周日(4日)，台北可能下探7度，比上波寒流還強，各地恐刷新入冬以來最低溫紀錄，需要民眾多做好保暖動作。

中央氣象局表示，11到14日上波寒流來襲，台灣各地最低溫，台北8.6度，台中6.1度，淡水更是來到6度低溫，但主要是受到輻射冷卻影響，不過本周冷氣團兩波接連而來，挾帶濕冷天氣，恐是入冬以來的最強寒流。

周三(31日)強烈大陸冷氣團南下，冷氣團逐漸累積，周六(3日)會轉為寒流等級，台北地區就會出現8度低溫，下周日更強，預計下探7度，各地都有機會創下入冬以來最低溫。

在降雨方面，中央氣象局預報員陳伊秀表示，因今日有一到鋒面通過，使水氣增加，全台都有機率降雨，周一至周三之間，又會有水氣南下，因此，周三之前全台都將是濕冷的情形，周三之後水氣減緩，但隨著第二波冷氣團到來，還是會替迎風面北部東北部地區帶來降雨，使北部到周末都維持濕冷，中南部地區周三之後到周日之間，則轉為乾冷。

陳伊秀也指出，這兩波冷氣團帶來的溫度都相當低，第一波冷氣團雖冷度稍弱，但水氣充足，因此3000公尺以上的高山例如玉山、高度足夠，有機會降雪；第二波冷度雖更冷，但水氣轉乾，2000公尺高山例如太平山，雖然溫度夠低，但到時仍要視水氣是否足以降雪，目前不排除有降雪的機會。

氣象局提醒，這幾波冷氣團接連而來，預計影響到5日清晨，6日才有機會回暖，提醒民眾要作好防寒準備。

(中時電子報)