墓仔埔也敢去！ 賭客半夜聚賭仍遭警逮

安南區警方查獲天九牌賭場，就藏身在墳墓區旁，賭客為賭「墓仔埔也敢去」。（程炳璋翻攝）

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中時
警方查獲賭資與賭具。（程炳璋翻攝）

台南市安南區警方28日凌晨3時許，在安南區與善化區交界查獲1處天九牌賭場，為逃避警方查緝，賭客「墓仔埔也敢去」，竟選在老舊公墓旁的鐵皮屋聚賭，不惜「吵死人」，警方連夜行動，逮獲33名賭客，起出賭資32萬，依照賭博罪將賭場黃姓負責人移送台南地檢署偵辦。

安南區地廣人稠，過去常有賭客設置臨時賭場，春節腳步近，活動式賭場又蠢蠢欲動，台南市警3分局為此制訂「復仇者計畫」，成立專責抓賭小組，加強盤查偏僻熱點。

安南區安昌街靠近善化牛肉寮部落，有處隱密的鐵皮屋，四周有圍牆包圍，屋後還是一片老舊公墓，須走一段羊腸小徑才能到達屋前，基地易守難攻，成為聚賭熱門場所，過去已遭警方查獲4次。

49歲黃姓男子已有多次經營賭場前科，仍以此為業，這次他打算在春節前先辦「暖身場」，27日深夜11時，聚集33位賭客開賭。

為逃避警方追緝，賭客「墓仔埔也敢去」，雖然賭場位在墳墓區，賭客仍在深夜開賭，聚集喧嘩聲「吵死人」，警方暗暗埋伏，等到28日凌晨3時許，見時機成熟，將33位賭客一舉成擒，黃男再度落網，並起獲32萬餘元賭資。

警方強調，年節將近，但法律無假期，呼籲歹徒勿挑戰警方查緝能力。

(中時)

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