蔣萬安婚前差點「被分手」 江啟臣神救援

2018年01月28日 14:10 中時 王文吉

國民黨「透明新連線」立委到豐原力挺江啟臣參選台中市長。（王文吉攝）

國民黨「透明新連線」立委揮毫寫春聯，替江啟臣（右三）拉抬聲勢。（王文吉攝）

(18:06更新內文) 表態角逐台中市長的國民黨立委江啟臣，28日上午在豐原慈濟宮舉辦「啟旺轉乾坤，作伙迎新春-春聯書寫暨客家燈籠發送活動」，蔣萬安也到場力挺，並自爆「當年我差點和女友分手，是江啟臣學長神救援，與當時的女友懇談，才讓我娶到老婆！」

立法院青壯世代改革問政團體「透明新連線」成員蔣萬安、顏寬恒、李彥秀、許淑華、楊鎮浯齊聚台中，共同書寫「啟運旺來」春聯，一起製作客家燈籠，同聲推薦「江啟臣是最適合的台中市長人選！」前來參加活動的民眾熱烈認同鼓掌叫好！

有立法院「站神」封號的蔣萬安大讚江啟臣充滿爆發力，請大家電話民調支持江啟臣，更自爆，他當年留學時與女友分隔兩地，感情受到挑戰，差點要分手，結果「是江啟臣學長和我老婆說，希望你們繼續走下去，才讓我娶到老婆！」意外成為活動插曲，也展現兩人多年交情。

人稱立院「女戰神」的立委許淑華表示，江啟臣與她同為中台灣立委，江啟臣當選一定會把中彰投串在一起。李彥秀表示，江啟臣行政、立法資歷完整，帶領立法院戰力十足，因有江啟臣才組成青壯世代，「江啟臣能把台中拿回來！」從金門趕來的少壯立委楊鎮浯則說，與江啟臣共事，看到他對議題的敏銳認真，是最有爆發力的市長候選人！

江啟臣展現立院青壯世代超強人氣！除蔣萬安、顏寬恒接連公開力挺，王育敏、柯志恩、林麗蟬3位藍營「新女力」立委也陪同到夜市掃街拉票。江啟臣所屬的改革問政團體「透明新連線」青壯新戰力，蔣萬安、顏寬恒、李彥秀、許淑華、楊鎮浯等青壯世代主動串連，從豐原出發力挺江啟臣，為新年祈福，同時也準備「春聯」、「客家提燈」與市民朋友們同樂！

(中時)

國民黨「透明新連線」立委揮毫寫春聯，替江啟臣（右）拉抬聲勢。（王文吉攝）