家電大廠科工區投資26億設廠 在地增400個就業機會

聲寶公司董事長陳盛沺（右三）與台南市副市長吳宗榮（右二）一起主持動土儀式。（程炳璋攝）

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聲寶公司董事長陳盛沺（中）在動土儀式前先祭拜祈求工程順利。（程炳璋攝）

台灣老牌家電大廠宣布進駐台南科技工業園區，準備投資約26億元，在園區內打造8000坪新廠，預期帶來400個就業機會，尋求在地產學合作，從台南大專學校找研發人才，研發智慧型家電產品，28日舉辦動土儀式。

聲寶公司台南廠宣布在南科工工業五路蓋廠，佔地約7900坪，將分兩期投資，第1期預計2019年底完工，第2期再增設研發大樓及物流專用倉庫等設施。廠房設計以綠建築為主軸，未來主要生產人工智慧相關產品。

「投資越南不如投資台南」聲寶集團總裁陳盛沺表示，大陸投資環境已不好，許多企業轉往東南亞國家設廠，但企業投資不該逐水草而居，南臺灣的條件比東南亞國家好，因此他的「新南向政策」就是往南臺灣發展。

台南市副市長吳宗榮表示，台南市擁有14個產業聚落，全台最多，18所大學提供學術、人力資源，可作為企業的研發人力，期望聲寶公司在台南設廠後，可將其他相關衛星工廠及雲端智慧化科技產業帶到台南，形成產業聚落。

台南市擁有14個產業聚落，18所大學的學術、人力資源的產業條件，市府正輔導產業升級轉型，吳宗榮希望台南能夠成為大型企業的創新、研發基地。

陳盛沺稱，自己就是成大畢業的校友，對南部有特殊感情，台南廠將以產學合作方式，結合成功大學等南台灣多家學校的高端人才，研發更多智慧型家電產品。

動土儀式選在28日上午擇良辰吉時開始，由吳宗榮、陳盛沺、聲寶公司總經理陳連春、盛寶建設總經理楊茂昇等人主持，祈求工程平安順利。

(中時)

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