二度挑戰林右昌 謝立功：將結合泛藍贏回基隆市

介文汲得知基隆市長黨內民調結果，馬上和謝立功握手恭賀勝選，展現風度。（李其樺攝）

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謝立功（左起）、宋瑋莉、介文汲三人攜手誓言團結要替國民黨贏回基隆市。（李其樺攝）
謝立功（左起）、宋瑋莉、介文汲三人攜手誓言團結要替國民黨贏回基隆市。（李其樺攝）
謝立功（左起）、宋瑋莉、介文汲三人攜手誓言團結要替國民黨贏回基隆市。（李其樺攝）

國民黨基隆市長黨內初選民調28日上午出爐，謝立功以不到1%微小差距驚險勝出，將代表國民黨二度挑戰現任基隆市長林右昌，謝立功表示，將找回選民對國民黨的信心，整合泛藍力量贏回基隆市。

前移民署長謝立功、基隆市議長宋瑋莉和前紐西蘭代表介文汲參加國民黨基隆市長初選，國民黨基隆市黨部委託全方位、典通、世新3家公司於1月25、26、27日進行電話民調；28日上午民調出爐，謝立功獲得42.754%平均支持率排第一，宋瑋莉獲得42.019%平均支持率，介文汲則獲15.227%平均支持率居最末。

謝立功和介文汲當日上午來到國民黨市黨部關注民調結果，當民調出爐，介文汲馬上與謝立功握手恭賀勝選，隨後宋瑋莉也趕到現場，主動與謝立功握手道賀；謝、宋、介三人現場攜手加油打氣，齊喊「一起努力，重返執政，國民黨加油！」展現團結氣勢。

謝立功受訪表示，感謝這幾年來團隊與志工無怨無悔地幫忙，如果確定由他獲得黨內提名，將全力以赴爭取市民認同，包括過去對國民黨失望的市民，將贏回他們的信心，整合泛藍力量贏回基隆市。

對於僅以0.7%贏得國民黨基隆市長初選，謝立功說，相信黨內一定有一個公平的初選遊戲規則，強調和他爭取基隆市長提名的宋瑋莉和介文汲都是黨內十分優秀的同志，他們提出的政見都值得他來學習，會再擇期拜訪兩人當面請益。

宋瑋莉表示，這次基隆市長黨內初選是非常公平公正，對民調結果坦然接受，她和謝立功、介文汲能夠在國民黨最低迷的時候挺身而出，相信三人無論誰會出線都是一樣，相信國民黨能夠重返執政，日後也會全力幫忙謝立功輔選。

介文汲表示，雖然他起步比較晚，感謝基隆市民給他的支持和溫暖，使他很感動；這段期間也聽到許多市民希望經濟好轉的心聲，相信未來不到1年的時間，市民會看到國民黨最好的一面，預祝國民黨在年底基隆市長選舉勝出。

國民黨基隆市長部書記長蔡智潁表示，這次基隆市長黨內初選民調結果將於29日上午召開市委員臨時會議，將建議提名人選及輔選方式送黨中央審議，31日由中常會核定，當天就可以確定基隆市長提名結果。

(中時)

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