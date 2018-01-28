警出奇招防酒駕 酒精檢知器、3D眼鏡皆出動

太平警分局長張則誠（左一）利用周末到轄區餐廳向業者和民眾宣導千萬別酒後駕車。（馮惠宜翻攝）

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霧峰警分局於27日在義交歲末聯歡會場結合餐廳業者舉辦大型防制酒駕宣導活動。（馮惠宜翻攝）

歲末年終逢尾牙旺季，為宣導零酒駕，台中市台中太平警分局、霧峰警分局紛紛利用假日到轄區內人氣餐廳，向民眾宣導勿酒後駕車及宿醉駕駛的觀念，也向店家宣導「代叫計程車」或「代理駕駛」的政策，杜絕酒後駕車的源頭，更利用酒精檢知器、3D眼鏡等工具，讓民眾了解酒駕的危險性。

太平警方表示，各行各業年終犒賞員工的時間聯誼餐會增多，近期除加強取締酒後駕車勤務，也利用周末期間到轄內幾處知名的美食餐廳進行宣導，透過酒精檢知器，讓民眾了解就算只有小酌，酒測也很難過關，也有業者向警方洽詢如何添購酒精檢知器，想購買來自行幫客人初步篩測。

霧峰警分局則是在27日於義交歲末聯歡會場結合餐廳業者舉辦大型防制酒駕宣導活動，讓民眾戴上模擬酒後情境3D特殊眼鏡，戴上後每個人走路都搖搖晃晃甚至跌倒，經此震撼教育後，嘗試過的民眾也直呼，酒駕真的太危險。

霧峰警分局分局長莊勝雄呼籲，最近天氣寒冷加上尾牙期間，請民眾勿心存僥倖，徹底根絕酒後開車習慣，保障自身與其他用路人安全；另希望民眾出門盡量著鮮豔服裝，讓駕駛人看見自己，減少交通事故發生。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

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