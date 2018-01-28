長照2.0春節不打烊 照顧服務不間斷

台中市衛生局於春節期間特別提供長照服務不打烊，可協助讓照顧者利用假期喘息，而日常生活需受照顧的民眾也能獲得妥善照顧。（馮惠宜翻攝）

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中時

農曆新年6天連續假期將來臨，為讓失能者持續獲得長照服務、家庭照顧者安心出遊，台中市衛生局於春節期間特別提供長照服務不打烊，凡是家中有符合年滿65歲以上長輩、領有身障證明(手冊)者、55至64歲原住民或50歲以上失智者，日常生活上若需他人協助，都能申請長照服務，即日起撥打長照專線1966洽詢，將有照顧管理專員到府進行綜合評估，連結或轉介所需相關資源，提供民眾完整照顧。

台中市衛生局長呂宗學指出，長照服務包括照顧及專業服務、喘息服務、輔具購買租借及無障礙環境改善、營養餐飲、交通接送及長照機構等；不論是本人、家屬或社區鄰里長均可申請，申請後照顧管理專員會進行評估並提供有長照需求者服務，由於評估需時間，呼籲有需要的民眾及早申請，以利提早完成相關需求準備。

呂宗學表示，希望透過春節服務不打烊的作法，讓大家歡喜安心過新年，家庭照顧者不僅能在假期安心出遊，日常生活需受照顧的民眾也能獲得妥善照顧。欲申請的民眾，可撥打長照專線1966或至市府衛生局長期照顧管理中心網頁「長照e申請 http://ltcc2.health.taichung.gov.tw及市府「服務e櫃檯」https://goo.gl/0xVaoI辦理。

(中時)

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