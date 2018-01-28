大師黃君璧畫作800元起標 民眾9.9萬買下直呼太便宜

北市環保局舉辦「再生家具年終特賣會」，一名古物鑑定家以9.9萬標下知名水墨畫藝術大師黃君璧作品，直呼太便宜。（張立勳攝）

友善列印
中時

北市內湖再生家具展室場28日舉辦年終特賣，一名古物鑑定家看準已故水墨畫大師黃君璧作品搶標，最後以9.9萬買下，直呼有夠便宜，據了解若的確是黃君璧畫作，市值恐怕超過百萬元，事後工作人員說，市府環保局僅以800元起標，真是太不識貨了。

環保局舉辦歲末年終回饋特賣會，這次拍賣特別推出多件50、60年代稀有珍貴古早家具，其中包括黑檀木置物櫃、樟木化妝桌及雞翅木羅漢椅最受現場民眾注目。

擔任拍賣官的環保局副局長蔡玲儀特別推薦古早家具，她說，經過一流師傅巧手整修後，不僅像新的一樣，重點是市面上還買不到，競拍後置物櫃、化妝桌和羅漢椅分別以4.6萬、1.6萬及3.5萬成交。

此外，環保局還拍賣一幅水墨畫，據了解是黃君璧的畫作，被一名陳姓古物鑑定家以9.9萬標下，頻頻直呼有夠便宜，前幾天他就曾到現場挖寶，發現黃君璧的作品後拍下照片帶回去鑑定，由於黃君璧落款有特殊簽法確認是真品，現場甚至有行家說，如果是真的市值超過百萬元。環保局人員事後表示，黃君璧的畫作僅以800元標價開賣，沒有人懂畫，真是太不識貨了。

除了古早家具拍賣，另有限量早鳥優惠專區，50件原標價200元至2500元不等的電視櫃、斗櫃、沙發等家具，均可直接以定價100元購買，吸引上百位民眾搶購。

(中時)

長照2.0春節不打烊 照顧服務不間… 葉丙成：管中閔論文並未抄襲 台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。