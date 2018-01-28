團圓夜不能少這一味！台灣人就愛紅蟳米糕

2018年01月28日 15:11 中時 林承彥

俗話說：「一樣米飼百樣人」，意指不管你是什麼出身、有何來歷，都得吃飯。米飯在稻作豐沛的台灣是最大宗的主食消耗。台灣人吃米很講究，進而發展出千姿百態的米食文化，除了簡單的清粥、白飯，更有肉粽、米糕、年糕、炒飯、滷肉飯等各樣美食。現在過年快到了，團圓夜自然少不了米食，那還有什麼比「紅蟳米糕」更能登大雅之堂的？

要論紅蟳米糕，就得從「蟳仔飯」說起。蟳仔飯是道地福州菜，又稱蟹飯，承襲了福州菜重湯水的做法，蟳仔飯的米飯已經煨煮至軟爛，口感更像是西洋的燉飯，且蟹肉、蟹膏、蟹殼的精華已融入糯米飯中不見其形，當然也沒有看舉著雙螯的大螃蟹。

之後屢經改良，蟳仔飯越來越像我們認知的紅蟳米糕樣態，之後甚至還變成辦桌文化的經典菜色。之所以在婚宴上必吃紅蟳米糕，當然是因為這道菜充滿了吉祥寓意，紅蟳米糕因選用多卵的母蟹，取其祝賀新人可以早生貴子，將來多子多孫之意，加上紅蟳碩大，賣價並不便宜，端上這道紅蟳米糕更彰顯了氣派奢華，所以一直是喜宴辦桌的必備佳餚。

除了在婚宴必吃，現在就年夜飯也經常可見紅蟳米糕的身影。紅蟳赤身卵紅喜氣洋洋，加上米飯象徵豐收，過年的時候吃再適合不過，而像是台南的阿霞飯店就以紅蟳米糕出名，另外去年剛開幕的羅東村却酒店，也在外賣年菜中準備這道經典菜餚，無論是想要懷舊或是討吉利，今年不妨也準備紅蟳米糕，相信開春之際就能迎來好預兆。

(中時)