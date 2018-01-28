葉丙成：管中閔論文並未抄襲 台大要大聲說出來

2018年01月28日 15:11 中時 林志成

民進黨立委張廖萬堅指控台大新校長管中閔論文涉嫌抄襲，台大誠信辦公室以「非屬本校之規範或處理對象，故決議不予立案調查」。台大電機系教授葉丙成今天在臉書發文說，此案無教授抄襲學生的問題，台大誠信辦公室就應該大聲講出來，給當事人清白。

葉丙成今天在臉書發表「面對社會，台大不能再以舊思維作法面對」文章指出，民進黨立委撤案，校長遴選或將落幕，但從台大誠信辦公室日前對於立委指控抄襲的處理方式來看，台大面對社會的思維，應該要有所改變。

葉丙成說，這次從多方新聞看來，應該是該生在碩論中引用了管、陳兩位老師進行中研究尚未公開發表的研究手稿（碩論參考資料也有明列該篇手稿的存在）。而陳老師日後把手稿在研討會發表時，自然出現了發表的內容與學生碩論有內容雷同的情況。

葉丙成表示，這當中看來並無教授抄襲學生的問題，如果沒有抄襲的問題，台大誠信辦公室就應該大聲講出來，給當事人清白。

但台大誠信辦公室卻是以該研討會為「較為非正式學術會議」，不是「正式公開發表或出版之論文」，所以「非屬本校【違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點】之規範或處理對象，故決議不予立案調查。」。

葉丙成認為，這樣的處理方式，不把事情講清楚，只以「這不歸我們管」的理由趕快處理落幕。這種作法，實在很不妥。因為這背後的思維模式，正是過去台大面對輿論一再校譽受損的原因。

葉丙成表示，過去台大有許多次被媒體關注的事件。許多事件明明真相非如外界報導，但台大每每都是希望事情早日落幕，而不大聲對外界說清楚、講明白。最後，不但事情沒有很快落幕，反而是讓爭議一直在外發酵、悶燒，每次都更加折損台大的名譽。

葉丙成說，從這次的誠信辦公室的處理方式看來，台大直到現在還是跟以前一樣。每次沒做錯的事情，卻總是拖拖拉拉不講清楚，讓外面的人繼續修理台大。明明是清白的，為什麼不跟大家大聲講清楚？老是用這種方式面對社會，台大將來如何讓社會看到台大的價值？

(中時)