葉丙成：管中閔論文並未抄襲 台大要大聲說出來

台大電機系教授葉丙成在臉書發文說，管中閔案沒有教授抄襲學生論文的問題。（翻攝自葉丙成臉書）

友善列印
中時

民進黨立委張廖萬堅指控台大新校長管中閔論文涉嫌抄襲，台大誠信辦公室以「非屬本校之規範或處理對象，故決議不予立案調查」。台大電機系教授葉丙成今天在臉書發文說，此案無教授抄襲學生的問題，台大誠信辦公室就應該大聲講出來，給當事人清白。

葉丙成今天在臉書發表「面對社會，台大不能再以舊思維作法面對」文章指出，民進黨立委撤案，校長遴選或將落幕，但從台大誠信辦公室日前對於立委指控抄襲的處理方式來看，台大面對社會的思維，應該要有所改變。

葉丙成說，這次從多方新聞看來，應該是該生在碩論中引用了管、陳兩位老師進行中研究尚未公開發表的研究手稿（碩論參考資料也有明列該篇手稿的存在）。而陳老師日後把手稿在研討會發表時，自然出現了發表的內容與學生碩論有內容雷同的情況。

葉丙成表示，這當中看來並無教授抄襲學生的問題，如果沒有抄襲的問題，台大誠信辦公室就應該大聲講出來，給當事人清白。

但台大誠信辦公室卻是以該研討會為「較為非正式學術會議」，不是「正式公開發表或出版之論文」，所以「非屬本校【違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點】之規範或處理對象，故決議不予立案調查。」。

葉丙成認為，這樣的處理方式，不把事情講清楚，只以「這不歸我們管」的理由趕快處理落幕。這種作法，實在很不妥。因為這背後的思維模式，正是過去台大面對輿論一再校譽受損的原因。

葉丙成表示，過去台大有許多次被媒體關注的事件。許多事件明明真相非如外界報導，但台大每每都是希望事情早日落幕，而不大聲對外界說清楚、講明白。最後，不但事情沒有很快落幕，反而是讓爭議一直在外發酵、悶燒，每次都更加折損台大的名譽。

葉丙成說，從這次的誠信辦公室的處理方式看來，台大直到現在還是跟以前一樣。每次沒做錯的事情，卻總是拖拖拉拉不講清楚，讓外面的人繼續修理台大。明明是清白的，為什麼不跟大家大聲講清楚？老是用這種方式面對社會，台大將來如何讓社會看到台大的價值？

(中時)

大師黃君璧畫作800元起標 民眾9.… 小小警察體驗活動 寓教於樂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。