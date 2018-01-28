小小警察體驗活動 寓教於樂

2018年01月28日 15:26 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

在「小小警察體驗營活動」中市議員李天生也與小朋友一起同樂。（馮惠宜攝）

台中市市議員李天生服務處及大里區立德社區發展協會等單位28日舉辦「小小警察體驗營活動」，約200位小朋友化身小小波麗士，穿著迷你警察制服，實地操作各式警用裝備，學習如何防範壞人，保護自己，大家在歡笑聲中渡過一個充實愉快的星期假日。

這項活動在立德社區活動中心舉行，報名踴躍，小朋友穿上迷你警察制服，騎上大、小型警用機車，化身小小波麗士，帥氣十足，大家並且實地操作盾牌、對講機、防彈衣、頭盔、警棍等警察裝備，聽取反毒及人身安全宣導，同時了解通安全規則，學習如何保護自己。

小朋友們學習情緒高昂，家長們則是不斷拍照，為自已寶貝留下珍貴的紀錄。

為配合台中2018世界花卉博覽會，主辨單位還特地邀請花博會吉祥物「虎爸」到場出任務，讓小朋友驚訝不已，競相上前爭相擁抱拍照，尖叫聲不斷，會場氣氛沸騰不已。

李天生指出，希望藉由體驗營活動，讓小朋友認識警察的工作內容，並且充實交通及法律觀念，未來做為治安的先鋒。立委何欣純鼓勵小朋友們，認識警察大哥、大姐在做些什麼，並且走出家門，有益身心健康。

現場並有霧峰警分局志工、大里衛生所、彰化同鄉會、十九甲聯誼會提供服務，受理申辦花博卡，同時致贈紀念品，讓大家滿載而歸。

(中時)