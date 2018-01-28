衝著陸殲20 日加快部署F35爭奪亞太制空權

2018年01月28日 15:01 中時電子報 楊幼蘭

日本26日正式在三澤空軍基地部署首架F-35A隱形戰機，據《日本時報》報導，預計年內還將部署9架，以組成一支飛行中隊。

而在同一基地，美國空軍也會換裝兩個中隊的F-35A戰機。日本媒體透露，未來三澤基地將擁有80多架F-35A戰機，成亞洲最強的空軍基地。日本防衛大臣小野寺五典表示，近年來，在周邊國家空戰能力迅速提升的情況下，列裝擁有性能卓越的F-35A戰機，在安全保障上意義極為重大。

中國軍事專家陳光文指出，日本開始實戰部署F-35A，顯示亞太地區正式進入隱形空戰時代。雖然這款戰機暫時部署在遠離中國的地方，看似與中國無關，但只要中日海洋爭議問題升溫，該機可能在第一時間殺到。此外，日本這次雖僅部署10架F-35A，但後續還有32架，這些戰機絕大部分會部署到靠近中國的基地，如那霸基地，或者築城基地。由這看來，中日都在積極準備爭奪亞太地區的制空權。

自從中國的殲-20戰機首飛以來，日本很快就向美國採購了42架F-35A。兩國不約而同，在2016年開始裝備隱形戰機，日本於2016年8月24日接收了首架F-35A，並在美軍路克空軍基地（Luke Air Force Base）接受訓練。而中國也在2016年中，向空軍交付了首架殲-20，並在滄州飛行訓練中心開始戰術訓練。

到了2018年初，中國才宣佈，殲-20在內蒙朱日和基地開始與殲-16和殲-10C進行聯合戰術訓練，日本就緊接著宣佈，第一架F-35A進行實戰部署的消息，分析認為，顯然這都是有針對性的。

然而，這次日本把F-35A部署到青森縣的三澤基地，而不是沖繩那霸基地，或者九州築城基地，並不意味這不是針對中國。因為自去年以來，為了回應中國殲-20形成初始戰力，美軍已在兩個基地部署了28架F-35：在山口縣岩國基地部署了16架F-35B戰機，並在沖繩嘉手納基地部署了12架F-35A戰機。

在這兩個關鍵方向上，由美國的F-35打頭陣，日本新服役的F-35A自然就能輕鬆些，重點投向戰術訓練。畢竟日本還是首次接觸這款先進戰機，首要任務是把相關戰術學到手。

分析指出，初次訂購的42架F-35A並不能滿足日本的需求，而且考慮到中國東風快遞飛彈的龐大戰力，再加上日本也以中國航母為由，發展自身的海上作戰力量，因此日本正緊鑼密鼓，進行採購F-35B的計畫。而隨著朝鮮半島局勢複雜化，美國基本上已經默許了日本的請求，日本獲得F-35B也只是時間問題了。

(中時電子報)