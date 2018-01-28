藥用化妝品好棒棒？ 專家戳破4大真相

2018年01月28日 15:18 中時電子報 周鎮宇

youtube頻道《Who Una》在最新影片「『化妝品也會騙人！？』－ Na說化妝－ EP1」說出化妝品廠商宣傳的四大真相。(取自Who Una youtube頻道)

現今化妝品的功效，有些寫的越來越多，感覺很厲害，但是否都像廠商說的屬實呢？，youtube頻道《Who Una》日前發布影片，影片先從化妝品歷史講起，並提到四大真相，從藥用化妝品、醫療功效、化妝品的宣稱與成分效用，戳破廠商所給的迷思。

youtube頻道《Who Una》與臉書粉絲團化粧品怪獸俱樂部合作影片，「『化妝品也會騙人！？』－ Na說化妝－ EP1」先從化妝從西元前4000多年前就開始出現，舉凡擦在人體外部的，能夠帶來清潔、美容與改變外觀的，都屬於化妝品，所以包含平常所使用的洗髮乳與沐浴乳也屬於化妝品的一種，讓大家了解化妝品。

隨後開始講起廠商宣傳的4大真相，首先提到，.藥用化妝品沒有比較厲害，物品加上「藥用」，僅是區分有添加「法規限制濃度成分」的化妝品，所以還是一般化妝品，並無特別厲害的意思。

再來是化妝品沒有任何醫療功效，影片強調，化妝品不是藥，所以成分也與藥不相同，製作上面也不用經過藥品同樣的嚴格把關，就算有功效也僅是微小的療效而已。

第三真相是，化妝品的宣稱可能真的只是說說，雖然化妝品有相關法規制度，但許多廠商為了利益會提早上架，並宣稱有得過什麼獎，所以大家必須要做檢查是否有證據或報告。

最後則是成分效用不等於產品效用，或許某種成分含有一些效果，但結合起來成為化妝品時，就會變成一個「複合配方」，可能改變它的效果，是需要經過嚴格的檢查才能得知。

不過影片中最後也提到，並不是所有化妝品廠商都是壞廠商，也有很多好的廠商，所以大家在選擇時注意幾點，選擇好的化妝產品，才能夠打造好的環境。

(中時電子報)