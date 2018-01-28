盧秀燕巧扮「阿燕師」 料理愛心炒飯

2018年01月28日 15:36 中時 王文吉

名廚池一明（右）協助「阿燕師」盧秀燕（左）將炒飯塑形成愛心形狀，象徵送愛大台中。（王文吉攝）

國民黨立委盧秀燕（中）力拼台中市長初選，不忘關懷弱勢，出席公益活動。（王文吉攝）

國民黨立委盧秀燕偕同台灣省及台中市會計師公會，捐贈白米、肉鬆等物資，嘉惠大台中6個社福單位。（王文吉攝）

拚初選不忘關懷弱勢！立委盧秀燕爭取國民黨提名參選台中市長，行程滿檔之餘，28日仍抽空到惠明盲童育幼院，料理「愛的炒飯」，並偕同臺灣省會計師公會及臺中市會計師公會舉辦寒冬送暖活動，捐贈500份白米及肉鬆，嘉惠大台中市數個慈善弱勢團體。

去年曾號召全台20多名主廚「義煮」千歲宴慰問長者的「熱血愛心大廚」池一明，特地前來共襄盛舉，並化身「水腳」，協助「阿燕師」盧秀燕料理紅麴野菌叉燒飯，烹煮過程香味四溢，令人食指大動，完成後更精心塑形成愛心形狀，象徵送愛大台中，關懷不間斷！

寒冬送暖物資由台灣省及台中市會計師公會提供，台中市會計師公會理事長蕭珍琪表示，向來輔助國家經濟、產業發展的會計師業，也關注到弱勢極需幫助，因此，結合立委、家扶團體及各地社會局舉辦寒冬送暖活動，期讓弱勢族群物資不予匱乏，可以歡度新年佳節。

盧秀燕表示，自擔任民代以來，服務處儼然已成為媒合善心民眾捐贈物資之大平台，各種類型的愛心都有，例如主辦母親節園遊會善心捐款、書籍、二手電腦、白米、高麗菜、瓦斯、嬰幼兒產品等，受贈單位不論宗教或何種身分，只要屬於弱勢，均可獲得幫助。

寒冬送暖活動計捐出500包白米及500份肉鬆予惠明盲童育幼院、信望愛智能發展中心、弗傳慈心基金會、北屯區華穗護理之家、東區家園護理之家、鎮瀾兒童家園等，嘉惠大台中6個社福單位。盧秀燕也盼藉此拋磚引玉，讓更多人願意慷慨解囊幫助弱勢。

(中時)