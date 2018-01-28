多元租屋減輕負擔 中市府啟動包租代管試辦計畫

2018年01月28日 15:26 中時 陳世宗

豐原安康段社會住宅，日前已開放登記。（陳世宗翻攝）

台中市政府為打造台中成為宜居城市，除推動「八年一萬戶」社會住宅，也已啟動包租代管試辦計畫，與二家專業不動產經營管理廠商簽訂契約，執行包租包管800戶、代租代管800戶的目標；盼提供未抽到社宅或無法負擔高額房租的民眾，在租金補貼與共好社宅外，另一個租賃住宅的管道，增加生活品質。

台中市政府推動「八年一萬戶」社會住宅，其中豐原區安康段共好社宅已接近完工階段，並開始受理申請。此外，市府也積極爭取中央3億6,419萬2,000元的補助經費，辦理包租代管試辦計畫，利用民間空餘屋，作為社會住宅多元供給方式。

市府住宅發展工程處表示，經過公開採購與評選，市府與信基不動產有限公司、大晟資產管理顧問有限公司兩家業者簽約，並核定標準化作業流程，訂定今年執行包租包管800戶、代租代管800戶的目標，讓未抽到社宅或無法負擔高額房租的民眾，在租金補貼與共好社宅外，另一個租賃住宅的管道。

包租包管是由政府委託的業者，包租民間住宅3年再將住宅轉租的方案；代租代管則是由政府委託業者協助民間房東、房客進行租賃媒合，二方案皆能讓房東輕鬆管理租賃事宜，也能提升房客租賃品質需求。

為減輕民眾的負擔，二方案皆針對不同弱勢身分的民眾提供市價租金5折或7折不等的優惠，一般戶也有市價租金8折(包租包管方案)或9折(代租代管方案)的優惠。

另為提高民間空餘屋進入市場誘因，二方案皆提供每處每年最高1萬元的修繕獎勵金，以及比照自用住宅的優惠房屋稅、自用住宅用地的優惠地價稅率；此外包租包管方案更有每處每年最高3,500元的地震險、火災險與居家安全保險補助，希望達到房東及房客都滿意，政府活絡租屋市場的三贏效果。

信基不動產首創無人機據點，完成後將陸續設置數處於高租賃需求的區域，配合互動導覽與語音服務，提供全年無休的租賃服務；另外獨有的租賃APP管理系統，讓房客能直接列印繳費單據至超商繳費或是線上刷卡，省去上百筆物件資料與人工對帳可能產生的錯誤。

大晟資產管理顧問有限公司也製作包租代管專屬的APP，透過手機即可立即確認房東與房客雙方的租賃需求，克服時間與空間的限制，提供更為有效與便捷的服務。有意參與包租代管計畫的房東與房客，即日起可電洽大晟資產管理顧問有限公司，電話：0800-006557；或信基不動產有限公司，電話：0800-000088。

(中時)