丁守中、鄭麗文北市府前同台 目標年底換掉柯P

2018年01月28日 15:27 中時 陳燕珩

國民黨立委蔣萬安宣布不選台北市長後，黨內陷入頻點將焦慮期，現已宣布參選的前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文則勤跑活動，爭取基層支持，兩人今下午在北市府前的寒冬送暖活動同台，不時並肩交談，強調會良性競爭，黨內初選後一致對外，年底要讓新市長入主市府。

丁守中、鄭麗文今受北市議員秦慧珠之邀，參加寒冬送暖活動，捐贈愛心物資給弱勢族群，兩人首度同台露面，起初分頭向民眾握手致意，互動不多，回到座位後，兩人才肩並肩，不時咬耳朵交談。

丁守中受訪時說，兩人在很多場合早就碰過面了，基層活動都會碰到，大家就良性競爭，選出最好的人為市民服務；鄭麗文也說，目前國民黨只有丁和她有明確的參選意願、決心和使命感，願把重責大任扛下來，盼大家全力以赴，盡快把初選辦完，「我們一致對外。」

另外，前台北縣長周錫瑋今宣布參選新北市長，傳出若初選民調不佳，周恐轉戰北市。對此丁守中表示，「我沒聽說」，台北市有自己的選民結構和市政需求，恐怕不是可以跨來跨去的。

鄭麗文則表示，她有從議員那裡聽說，但周錫瑋應該會評估，重大選舉還是要嚴肅、認真有責任感，台北這種戰區，要像選議員一樣隨意更換選區，困難度挺高的，盼新北早日初選產生人選，藍營現在氣勢低迷，需要大家團結，以大局為主，才能發揮力量。

(中時)