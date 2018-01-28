張泰山開轟告別澳職 大聯盟官網喻為「中職傳奇」

張泰山昨轟出滿貫炮，替自己的澳職之旅劃下句點。(截自大聯盟官網)

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中時電子報

征戰澳洲職棒的張泰山昨轟出滿貫炮，替自己這次澳職之旅劃下句點，他跑回本壘後落下男兒淚的畫面，不斷在網路瘋傳，這股熱潮也延續到美國，大聯盟官網「Cut4」影音平台也以「中職傳奇張泰山最後打席用滿貫炮做結」為題，放上張泰山開轟的影片。

今年將滿42歲的張泰山效力阿德雷德鯊魚，由於鯊魚未打進季後賽，他們昨與藍襪雙重賽，成為張泰山在澳職最後2場球。張泰山2場皆先發出賽，並在第2戰8下第5度上場打擊，轟出左外野滿貫炮；他跑回本壘時開心跟隊友共享喜悅，情緒激動得落下男兒淚。

澳職先前曾透露張泰山可能退休，「Cut4」切斯特頓(Eric Chesterton)也寫道，這可能是他球員生涯最後打席。切斯特頓直言，並不是每個球員都能用好表現替生涯劃下句點，「張泰山就如以前的泰德威廉斯(Ted Williams)，用最吸睛的演出告別球場，最後打席轟出全壘打。」

張泰山對是否退休，先前表示回台灣再決定。經過1晚的激情後，他透過臉書表示這是美好的夜晚，並對很多事充滿感謝；談到下一步，他說，「結束了我的棒球季～球季中家人以我為中心，球季結束後，我以家人為中心，明天起我會帶著我的家庭開始好好的看看澳洲的美。」

(中時電子報)

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