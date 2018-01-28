主管狂戀小三「喵老婆」 砸錢包下整間摩鐵開生日趴

2018年01月28日 15:27 中時電子報 呂承哲

一名科技大廠的主管背著有孕在身的妻子外遇，甚至為了小三砸錢包下整間摩鐵為她慶生，還以「喵老婆、熊老公」互相暱稱，妻子得知後，憤而提離婚，不但小孩的監護權沒了，還要賠前妻100萬元精神損失，以及每個月付出1.8萬元的扶養費。

前妻指控，丈夫多年前就時常不回家，棄她與兒子不顧，婚後4年再懷上第二胎，丈夫卻依然故我，甚至砸錢包下整間摩鐵幫小三慶生，更與互稱「喵老婆、熊老公」，穿情侶裝擁抱、親吻自拍，更一起出國旅遊、參加公司舉辦的活動。對此，丈夫反駁，自己時常早出晚歸是因為工作需求，表示「這是任職高科技產業之常態，並未有無故早出晚歸情形」，況且慶生的花費是與同事一同出資，會參加公司活動也只是這位女性友人想參觀，表明2人只是精神上契合，絕無外遇一事。

據《東森新聞雲》報導，高分院合議庭認為，丈夫與該名女性友人互稱「喵老婆、熊老公」，還有曖昧留言、一同出遊、擁吻自拍等事證，認定丈夫外遇屬實，判准離婚，丈夫喪失子女監護權。此外，丈夫任職於科技大廠主管，年所得300多萬元，名下還有數筆房地產；前妻於婚後辭職，專心在照顧家庭，為了婚姻有相當犧牲，斟酌兩造經濟能力及社會地位，判定丈夫與小三要賠前妻100萬元精神損失，不得上訴。

(中時電子報)