HBL》能仁首戰差點破百 南湖陳昱安骨裂報銷

能仁陳范柏彥24分、12籃板。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
南湖陳昱安腳踝骨裂八強報銷。(林宋以情攝)

HBL南湖高中男籃闖4強路禍不單行，賽前兩周南湖全隊爆發水痘感染，球員接連回家休養，賽前5天，陣中主力得分手陳昱安又在友誼賽腳踝骨裂，28日八強開賽兩手撐著拐杖，板凳席作壁上觀，高三生涯恐畫下句點。

南湖高中主力陳昱安，本周二在與文化有誼賽時，滑倒不甚右腳踝骨裂，至少休兵4至6周，等於宣告無緣拚戰8強。狀況接二連三，捉襟見肘戰力又更吃緊，讓教練王顥宇也只能無奈搖頭。

「真的蠻難過的，原本以為還可以打，後來醫生檢查發現是75%骨裂，接近骨折，不能再戰。」陳昱安低落可想而知，「之前國三也是這樣，因傷沒打到最後。只能祈求大學再來過。」

其實八強前南湖還集體感染水痘，眾多球員「中標」，28日八強首戰回歸的主控主控陳威豪就是其一。

能仁林彥廷復出14分、5籃板。(林宋以情攝)

陳威豪高雄複賽左手腕骨裂，一周前開始練球，他笑說回歸後更準，只是胖了10公斤。他本可以更早開始訓練，但又因為水痘回家休養一周，延後回歸時程，陳威豪說，「手腕撞到還是會痛，但手感還不錯，只是變胖了有點喘。」

南湖高中28日八強首戰碰上奪冠熱門能仁家商，能仁此役「飛人」林彥廷歸隊，「面具俠」丁冠皓也脫下面具，以真面目示人，陣容更加齊全，第3節打出23比14攻勢拉開差距，首戰就差點「破百」，99比55笑納八強首勝。

(中時電子報)

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