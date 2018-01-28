協商卡關　政院高層：將駁回陸籍航空176班春節加班機

2018年01月28日 15:26 中時電子報 周鎮宇 、陳怡如 、陳怡如

我駁回陸籍航空申請的176班春節加班機，幾成定局。行政院高層今表示，雖然兩岸民航單位持續溝通，但因陸方未釋善意，堅持飛航M503北向及其銜接航路，影響飛航安全，在飛安無法打折扣的前提下，我將駁回東方及廈門航空申請的176班春節加班機。

兩岸春節加班機周五起跑，但卡在M503北向等航路爭議上，飛航相關航路的東方和廈門航空加班機，遲未獲我民航局核准，政院高層說，儘管兩岸民航單位持續溝通，但因對岸對停飛M503北向等航路，一直未做回應，東方和廈門航空申請的176班春節加班機確定駁回。而此一卡關動作，將使兩岸春節機位頓時少了5萬個。

民航局說，尚未做成准駁的最後決定，且核准或駁回也沒有時間表。

今年兩岸春節加班機飛航期間從周五（2月2日）起至3月2日止，我國藉航空和陸籍航空公司共計申請594班加班機，我華航、長榮、華信申請105班，已全數核准，8家陸籍航空申請489班，其中南方、國航等6家業者申請的313班加班機，我民航局也已核准，但東方和廈門航空的176班加班機，因飛航M503北向等航路，影響飛安，遭我方卡關。

政院高層說，即使少了這176班春節加班機，加班機班次也只比去年實際飛航的加班機少1班，且去年陸籍航空公司加班機載客率平均僅5成，對台商返鄉過年實際影響不大，不至於有5萬人次沒飛機可搭。

針對東方和廈門航空春節加班機被砍，華航和長榮已向陸方申請增飛加班機，但截至目前，陸民航單位尚未核准。另大陸福建海峽高速客滾航運公司昨也宣布，小年夜前一天（2月13日）增開平潭往返台灣船班，也不排除除夕當天再增開班次，以協助輸運台商返鄉過年。

(中時電子報)