重返賽場 伍茲仍受關注

2018年01月28日 15:25 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

尋求東山再起的前球王「老虎」伍茲（Tiger Woods)，28日在他今年的第一場PGA巡迴賽─農保公開賽第三回合，揮出低於標準2桿的70桿，以三輪合計213桿的-3桿成績名列第39位，落後暫居領先的諾倫（Alex Noren）8桿。伍茲近年為背傷所苦且已很久沒有亮眼表現，卻仍是松林球場最受觀眾注目的球星，球迷仍期待這位曾是高球界不世出的好手，重現昔日身手。

伍茲在第三輪的開球僅有三次上球道，但他的短桿表現仍然穩健，讓他還能以-3的成績進入最後一天競爭。事實上，伍茲在最近27洞的開球只有4次上球道，但他在這27洞的成績是低於標準5桿，換言之，伍茲克服各種艱困狀況，繼續向前挺進的能力依然存在。他說，「我就是持續拚鬥、拚鬥，在那裡努力堅持，我打得不理想，還好最後有幾個不錯的推桿。」伍茲在後9洞有8次救平標準桿、射下一個博蒂。

第三回合與伍茲同組的名將史奈德克（Brandt Snedeker）說，「他的短桿大概跟我過去看的他比賽打的一樣好，甚至比以往更好。」在伍茲23年的球員生涯中，曾贏得14次「大滿貫賽」王座和79座PGA巡迴賽冠軍，不論他今年的首戰能繳出什麼樣成績，他重返球場參與競技，對長期支持他的粉絲和國際高球界而言，都讓人高度期待。

目前暫以1桿之差居於領先的諾倫，過去曾九次在歐巡賽封王，農保公開賽則是他嘗試爭取的生涯第一座美巡賽冠軍。

伍茲在最後一天賽事中將與日本名將松山英樹和義大利的蒙利納瑞同組出發，對於最後一天賽事的預期，伍茲說：「看看能否以6字頭做收吧，希望能比今天要打得輕鬆一些。」

(中時電子報)