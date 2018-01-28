救國團：葛永光42年前領4000元助學貸款 回國捐6000元急難助學金

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媒體報導救國團主任葛永光於42年前申領救國團助學貸款暨獲中山獎學金赴美留學，救國團今天發表聲明說，葛永光在民國65年獲得救國團4000元「急難助學貸款」，學成回國後不但還了這筆貸款，並另捐贈新台幣6000元做為「急難助學貸款」基金。

國民黨日前向黨產會申請動支1600萬元，要支付中山獎學金發放，但據了解，黨產會在本月底前仍暫不同意予以解凍，而救國團主任葛永光也曾領過中山獎學金，他在赴美深造前，也獲得救國團4000元的助學貸款。

早期蔣經國指示救國團設立工讀服務與獎助學金措施，其中獎助學金中之「急難助學貸款」目的在幫助高中以上在校學生，解決如家庭出現經濟狀況、遭遇重大變故，或本人罹患重病等困境，助其順利完成學業，需要的同學可依相關資格與規定申請。

救國團表示，葛永光民國65年(時年22歲)於台大就學時因家境清寒，必須自行籌措學費及生活費，乃向救國團申請「急難助學貸款」新台幣4000元。學成返國服務後飲水思源，除以第一筆薪資償還貸款，並另捐贈新台幣6000元做為「急難助學貸款」基金，以幫助更多需要幫助的青年學子。

救國團說，葛永光求學時期家境清寒，讀書生活均須自行打點，藉考上競爭激烈的中山獎學金（近700位報考取十位），才得以追求理想赴美求學，對國家心存無比感念。中山獎學金雖係國民黨主辦，但是為國育才，得獎者也為各黨所用，包括許信良先生、張俊宏先生及部分得主，返國後也為各黨（含民進黨）所用，大家都是在不同崗位上為國為民服務。

救國團說，葛永光留學期間，國民黨並未交付任何特別任務，但在行有餘力時，都自動參與同學會活動，協助照顧和服務海外學子，讓大家能在需要時，有同學會能提供援手。

(中時)

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