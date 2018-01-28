大勝波音！ 龐巴迪被裁定不用付300％反傾銷稅

龐巴迪C系列客機。(圖/Twitter@bombardier)

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中時電子報

被美國飛機製造業龍頭波音（Boeing）指控，獲得國家補助壓低價格銷售客機的加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier），去年10月被美國商業部提出要向該公司旗下的C系列客機祭出高達近300%的關稅，不過美國國際貿易委員會（ITC）26日出乎眾人意外的裁定波音的投訴不成立，也就說龐巴迪不用支付這筆重稅。

美國飛機製造龍頭波音去年向美國商務部投訴，指控龐巴迪因獲得加拿大和英國政府的補助，以不合理低價向達美航空傾銷75架C系列（C Series）客機，嚴重影響了波音在美國的商業利益。

美國商務部也在去年10月決定對龐巴迪的C系列客機祭出懲罰性重稅，向該公司於未來5年徵收高達299.45%的關稅，不過這個掀起兩國貿易戰的決定在26日被推翻了，美國國際貿易委員會完全出乎外界預料的以4票支持、0票反對，一致裁定波音的指控不成立，認為這次進口客機並未對美國産業構成實質性損害或威脅，龐巴迪不用支付這項重稅。

龐巴迪公司也對此發聲明指表示：「這次的判決代表創新、競爭和法治的勝利，同時也是美國的航空公司和美國旅客的勝利」，龐巴迪C系列客機有將繼續為美國、加拿大及英國帶來就業機會。波音公司則是表示，對美國國際貿易委員會沒有認知到龐巴迪利用非法的政府補貼在美國市場傾銷客機，並且對波音的利益造成的傷害感到失望

美國商務部去年宣布將祭出這項高達近300%的關稅後，增加了美國、加拿大和英國之間貿易關係的緊張情勢，加拿大和英國都放話將會以不買波音公司軍事設備作為報復手段。

(中時電子報)

文章來源：Canada's Bombardier wins big over Boeing in trade dispute

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