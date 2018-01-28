大漠計畫 中華民國在北葉門的維和任務

2018年01月28日 16:04 中時電子報 江飛宇 /台北報導 /台北報導

民國68年(1979年)起，中華民國空軍有一項長達12年的秘密任務，就是應沙烏地阿拉伯的邀請，為半島南邊的北葉門援助空防，這項工作被稱為「大漠計畫」。由於事涉機密，這項工作在近幾年才逐步公開，參與過大漠計畫的空軍健兒們每年都會定期聚會，談談當年這段不凡的經歷。

今年的大漠聯誼會在1月27日中午，於國軍英雄館進行，許多參與過大漠計畫的英雄也都來到此處，這其間包括前民航局長張國政，他是大漠計畫第5梯次隊長，以及現今的空軍司令沈一鳴將軍，他則是第8梯次的成員。其中最資深的應該是前黑貓中隊飛行員蔡盛雄教官，在大漠計畫期間，他是空軍在沙烏地阿拉伯的聯絡官，可說是同時經歷兩項中華民國空軍最極密任務的歷史見證人。

大漠計畫的肇始來自葉門的長期動蕩，其實葉門曾經氣候宜人，並且物產豐富，據說舊約聖經中的「伊甸園」，就是在葉門境內，即使到了阿拉伯帝國時代，葉門仍被稱為「帝國樂土」。然而到了二戰結束後，葉門卻因列強、教派、主義等政治原因而爭戰不休。1962年，葉門阿拉伯共和國建立，但是南葉門卻仍屬英國殖民地，結果南葉門內部先進行親英勢力與親俄勢力的戰爭，最終由親俄的人民解放陣線勝利，1967年成立南葉門人民共和國。

沙烏地阿拉伯相當擔心南葉門人民共和國會繼續對外輸出革命，此時的北葉門其已相當程度的蘇聯化，所以沙烏地向北葉門承諾派出援助團，包括提供美製F-5E戰機，然而北葉門對於沙烏地的政治立場有意見，因為沙烏地是比較支持舊葉門王室的，不同意沙烏地直接派人進北葉門，既然無法自己界入，於是尋求同樣操作F-5E戰機的中華民國空軍幫忙，結果一幫忙就是12年。

上台致詞的空軍司令沈一鳴將軍，他也是大漠計畫成員。(許劍虹/攝)

參與過大漠任務的老英雄說，參與計畫的空軍成員加入的是北葉門空軍112中隊，主要負責對北葉門空軍的教學、指導與協助任務，一般情況下並不會直接參戰，但是即使是教學飛行，也常常遇到南葉門的敵意，包括被敵方雷達鎖定的驚險情況。

到了1990年5月，南北葉門達成統一協議，也就沒有大漠計畫的必要了，到了8月2日，伊拉克入侵科威特，中東局勢緊張，於是工作人員趕緊離開，結束了這項歷史任務。

雖然任務結束，但這段經歷仍然使大漠人對當地有些感情，有些飛行員曾經從空軍退伍後，轉任民航機長，因緣際會又回到中東航線，卻特別有些感傷，因為20多年過去，葉門的戰亂完全沒有任何止息的跡象，如今的葉門又分裂成二塊，佔領首都沙那的是胡塞青年組織，而原本合法政府則遷到南葉門首都亞丁，而且參戰的國際勢力特別的多，胡塞青年組織有伊朗、俄國的支援，而合法政府則是沙烏地、美國的幫忙。其中一位前輩對葉門的慘況感到惋惜，他說「葉問是一個打十個，但葉門是一個(國家)被十種(勢力)打。」

(中時電子報)