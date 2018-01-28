婦聯將開臨時會 雷倩表明心跡「忍辱負重」

圖為中華民國婦女聯合會大樓。(本報系資料)

友善列印
中時電子報

婦聯會臨時大會即將在31日召開，主委雷倩擔憂該會可能面臨黨產會「開鍘」之最壞結果，表明自己心跡的「忍辱負重」，並預告將會有下一步行動。

潘維剛槓上雷倩 要婦聯會拒絕行政契約

雷倩今（28日）發文，為婦聯會叫屈。她表示，民進黨將婦聯會汙名化為「官夫人俱樂部」，彷彿她們真的只是一群老太太，實在令人痛心。為了對歷史負責，也為了讓「常委媽媽」們不至擔負顢頇無知的臭名，是到了該將行政契約埋在字裡行間那些苦心孤詣，忍辱負重以徐圖後進的想法，向大家報告的時候了！

雷倩說，前年(2016年)，立法院對婦聯會發動攻擊，讓這些公益服務社會的社團領袖必須轉變成面對公權力大刀的「危機處理者」。面對綠營立委連環追殺孤立無緣，加上內政部與黨產會祭起「勞軍捐」與「附隨組織」兩把大刀，這些奉獻國家社會毫無私心的常委們，為了維持組織的尊嚴，以取之於社會用之於社會的精神，開始擘劃轉型，面對重重困難。

由於時空背景、法規環境、與社會氛圍的劇烈變化，常委會明白原先以「政治團體」登記的組織必須轉型，眼看許多組織，如紅十字會、救國團、農田水利會陸續被強勢政府運用公權力或被廢法、或被凍結資產、或完全喪失自主性的此刻，要如何轉進才能保住公益性的中華民國婦女聯合會？要如何才能讓旗下公益團體生存運作？更重要的，面對民進黨中鷹派的各種作為，如何才能確保婦聯會的歷史與尊嚴不被糟蹋？

雷倩指出，雖然常委們的個人志業，主要是文化、外交、教育、公益；但身為重要領袖的家屬，她們曾身處核心經歷對日抗戰、大陸變色、中華民國退出聯合國、台美斷交等巨變。此時歷史再度將她們推上風口浪尖，她們則以多年的姊妹情誼彼此鼓勵，在近兩年的孤軍奮鬥中忍辱負重同舟共濟。

雷倩強調，去年(2017年)自己參加常委會，坐上蔣夫人照片前簡單的會議桌，開始深入認識這一群令人尊敬的前輩。會裡律師在向常會報告時自居晚輩，稱她們為「常委媽媽」，以後自己也將沿用此一既尊敬又可愛的稱呼。

(中時電子報)

李富城：早預言蔡會把一生怨恨出在國民身上

遭酸賣火柴小女孩 陳宜民批韓國… 李艷秋看「拔管案」 民進黨、國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。