婦聯將開臨時會 雷倩表明心跡「忍辱負重」

2018年01月28日 16:00 中時電子報 黃以謙

婦聯會臨時大會即將在31日召開，主委雷倩擔憂該會可能面臨黨產會「開鍘」之最壞結果，表明自己心跡的「忍辱負重」，並預告將會有下一步行動。

雷倩今（28日）發文，為婦聯會叫屈。她表示，民進黨將婦聯會汙名化為「官夫人俱樂部」，彷彿她們真的只是一群老太太，實在令人痛心。為了對歷史負責，也為了讓「常委媽媽」們不至擔負顢頇無知的臭名，是到了該將行政契約埋在字裡行間那些苦心孤詣，忍辱負重以徐圖後進的想法，向大家報告的時候了！

雷倩說，前年(2016年)，立法院對婦聯會發動攻擊，讓這些公益服務社會的社團領袖必須轉變成面對公權力大刀的「危機處理者」。面對綠營立委連環追殺孤立無緣，加上內政部與黨產會祭起「勞軍捐」與「附隨組織」兩把大刀，這些奉獻國家社會毫無私心的常委們，為了維持組織的尊嚴，以取之於社會用之於社會的精神，開始擘劃轉型，面對重重困難。

由於時空背景、法規環境、與社會氛圍的劇烈變化，常委會明白原先以「政治團體」登記的組織必須轉型，眼看許多組織，如紅十字會、救國團、農田水利會陸續被強勢政府運用公權力或被廢法、或被凍結資產、或完全喪失自主性的此刻，要如何轉進才能保住公益性的中華民國婦女聯合會？要如何才能讓旗下公益團體生存運作？更重要的，面對民進黨中鷹派的各種作為，如何才能確保婦聯會的歷史與尊嚴不被糟蹋？

雷倩指出，雖然常委們的個人志業，主要是文化、外交、教育、公益；但身為重要領袖的家屬，她們曾身處核心經歷對日抗戰、大陸變色、中華民國退出聯合國、台美斷交等巨變。此時歷史再度將她們推上風口浪尖，她們則以多年的姊妹情誼彼此鼓勵，在近兩年的孤軍奮鬥中忍辱負重同舟共濟。

雷倩強調，去年(2017年)自己參加常委會，坐上蔣夫人照片前簡單的會議桌，開始深入認識這一群令人尊敬的前輩。會裡律師在向常會報告時自居晚輩，稱她們為「常委媽媽」，以後自己也將沿用此一既尊敬又可愛的稱呼。

(中時電子報)