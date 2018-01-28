禽流感新北現蹤 屠宰線暫停消毒

2018年01月28日 16:25 中時 葉德正

新北市家禽屠宰場26日通報今年首例疑似感染禽流感病毒案例，經動保處調查，該批雞隻共有9隻已屠宰冷凍封存，新北市動保處依規定停止屠宰線屠宰作業8小時，當日也派遣消毒車至屠宰場及附近公共區域擴大消毒，遏止病毒傳播，確保民眾食品安全。

新北市動保處指出，屠檢獸醫師26日凌晨12點在第2屠宰線進行屠後檢查，發現其中1隻屠體腳脛潮紅、肌腺胃黏膜出血斑、內臟脂肪瀰漫性出血點等疑似禽流感症狀，立即通報動保處派員追查來源禽場，經會同防檢局共同追查發現係由屏東育豐畜牧場販售紅羽土雞，共有9隻，動保處已將其中3隻屠體送淡水家畜衛生試驗所檢驗，其餘6隻冷凍封存，防檢局於隔日清晨已通報屏東縣家畜疾病防治所進行移動管制及源頭追溯防疫調查。

淡水家衛所28日檢驗確診為H5N2禽流感病毒，動保處已於27日銷毀凍存屠體，並再次派遣消毒車至屠宰場及附近公共區域進行擴大消毒作業，以防範病毒殘留。

依據防檢局最新禽流感疫情資料，各縣市發生禽流感案例累計至27日已達16場，26日案例發生係新北市家禽屠宰場今年首次發生禽流感案例，為防止中南部雞隻病毒傳播至新北市，動保處全面管控屠宰場消毒狀況，並加強現場雞隻查驗，做好各項預警防疫措施。

動保處表示，由於國際禽流感疫情險峻，呼籲養禽業者仍應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，屠宰場端也做好把關攔截疑似案例，防堵疫情入侵及傳播，維護消費者權益。

(中時)