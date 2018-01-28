《小玩意》鹿特丹影展首映一票難求 導演嘆「演戲比導戲難」

出品人溫佑君（左起）、導演王洪飛、駐荷大使周台竹與夫人、製作人黃茂昌。（前景提供）

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《小玩意》以荷蘭攝影師拍下台北女孩為故事起點。（前景提供）

入圍荷蘭鹿特丹影展「大銀幕獎」的台片《小玩意》昨晚在鹿特丹盛大舉行世界首映，荷蘭金童導演王洪飛（David Verbeek）、製作人黃茂昌、出品人溫佑君等人也皆特地赴荷蘭參與盛會。《小玩意》首映場早已完售，足見台灣故事對於荷蘭觀眾與電影圈有著相當的吸引力。

《小玩意》全片大多在台拍攝，電影描寫一位荷蘭攝影師在台北街頭偶然拍下陌生女孩身影，並描述女孩當下所經歷與青梅竹馬的沈痛別離，而這是導演王洪飛首次現身大銀幕的演出作品，熱情影迷也爭相在映前與映後與他交流、擁抱，整場首映會大獲成功。

這部電影是王洪飛第一次演出的電影，是主角之一。他飾演在台北工作的攝影師，偶然拍到女孩。電影情節從這張照片作為出發點，描寫兩人生命故事的重疊。對於第一次來到攝影機前演出，他笑說演戲比導戲難，常常演完之後回放影片，才發現實際演出跟設想中的表現相差甚遠。

電影70%在台拍攝，另一部分在荷蘭拍攝，王洪飛演出的部分多在荷蘭。荷蘭觀眾在映後對於電影主題，像是為何選擇台北這個城市深感興趣。長期旅居台北與中國的王洪飛表示，並非他選擇了台北，而是台北這個城市與人帶給他《小玩意》的拍攝靈感，選在台北東區拍攝，是因為那些都是他很熟悉的地方。

《小玩意》獲得台北市文化局補助而拍攝完成，這次首映也適逢台北市長柯文哲出訪荷蘭，台灣駐荷蘭大使並特別宴請劇組，交流國際經驗。《小玩意》將於四月下旬在台上映。

(中時)

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