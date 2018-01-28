渣打馬》「大王」王柏融送暖 陳傑跑得不孤單

2018年01月28日 16:37 中時電子報 林宋以情

邁入5週年的2018臺北渣打公益馬拉松，28日清晨共計來自50國、近3萬人早起路跑。包括棒球好手王柏融、國腳吳俊青獻出3K初體驗，搶當「5分速男」，「跨欄型男」陳傑也擔任視障陪跑。全馬由台籍的朱盈穎留下女子后冠。

金牌大王王柏融首次獻出3公里賽事，慶祝臺北渣打公益馬拉松5週年。(公關提供)

渣打馬28日全馬、半馬及10公里約2.5萬跑友，今清晨總統府前鳴槍起跑。陳傑今年則以視障陪跑員身分參賽，與4千名跑者和視障跑友於大佳河濱公園邁出步伐。

陳傑表示，「很多人都說跑者是孤獨的，但透過臺北渣打馬，反而讓我看見團隊的力量。許多人一同號召做公益、為視障多元就業而跑，其實蠻感動的。」

賽前記者會宣布要以5分速完賽的王柏融與吳俊青，兩人順利完賽。首度參與路跑，王柏融說，「3K是視障組別最多的賽事，從出發開始就一直在觀察視障跑者與陪跑員，看見他們成雙起跑的模樣覺得很溫暖，所以也放慢速度，默默地想要陪伴他們完賽。」

原本要跟王柏融搶當「5分速男」，吳俊青坦言一開始速度蠻快，出發就加足馬力，「但就像柏融提到的，看到很多視障跑者與陪跑員，其實都會想要慢下來幫視障跑者加油，因為對運動員來說，一聲加油比什麼補給都來的振奮，所以就決定把輸贏放一邊了。」

今年由日籍的牧野冴希以2小時23分20秒，拿下男子全馬冠軍，朱盈穎則以3小時03分54秒封后，雙雙笑納新台幣12萬元冠軍獎金。世大運女子半程馬拉松女將張芷瑄、游雅君也在10K傳捷報，兩人囊括第1和第3。

(中時電子報)