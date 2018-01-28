《日月潭九蛙疊疊樂》 南投沙雕藝術園區開幕

2018年01月28日 16:51 中時 沈揮勝

南投國際沙雕藝術文化園區，28日由林明溱（中）主持開幕，這處展場將搭配南投燈會，於2月10日到3月4日夜間加碼舉辦燈光秀。（沈揮勝攝）

現場湧入上萬遊客。（沈揮勝攝）

作品件件是巨構。（沈揮勝攝）

開幕剪綵。（沈揮勝攝）

沙雕競賽優勝頒獎。（沈揮勝攝）

為南投燈會暖身，南投國際沙雕藝術文化園區28日由縣長林明溱主持剪綵、隆重開幕，上萬民眾湧入、爭睹沙雕作品。林明溱指出，為吸引更多人潮以營造觀光熱潮，今年沙雕門票由原先全票150元降為50元，縣民優惠價則為30元。

南投縣沙雕藝術緣起「2009年南投沙雕藝術節」，已有近10年歷史，原本主辦業者利用貓羅溪河床露天展示，惟需承受風雨容易受損。去年起縣府主導在國道3號高架橋下建置常態展示之「南投國際沙雕藝術文化園區」，配合燈會備受肯定，吸引遊客近20萬人次。

南投縣文化局長林榮森指出，今年以沙雕展示以「2018星光閃耀黃金沙城」為主題，結合燈光展現不同特色，打造全球惟一不用曬太陽的沙雕部落，邀請台、日、韓、加拿大及大陸等25名沙雕好手集體創作。

作品分入口意象、南投之光、看見南投、藝傳永世、飛躍世界、環保救浩劫、重新演化、希望夢想、沙雕競賽以及創意DIY等9大區，總共72座，均以國際規格來展現，件件是巨構；其中《南投號》、《猴探井》、《玉山》、《日月潭九蛙疊疊樂》最受矚目和喜愛。

開幕活動由林明溱主持，台灣區南投縣同鄉會聯合總會長陳勇仁、縣美術學會理事長廖述麟、縣議員簡景賢與曾振炎等來賓共襄盛舉。林明溱表示，新年剛開始，南投觀光傳喜訊！國際旅遊網站TripAdvisor公布「2018年國際新興旅遊城市」，南投縣名列亞洲第5。

(中時)