玩刮刮樂不想賠本 台彩最佳推薦是這款

每到過年期間刮刮樂總是熱銷。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

農曆新年即將到來，每年在這個時候，台彩推出的刮刮樂就會成為熱銷商品，有些人會選擇自己購買個幾張，來沾沾過年的喜氣，也有的人會選擇與三五好友集資購買整本刮刮樂來拚大獎，不過根據台灣彩券總經理蔡國基推薦，如果是整本購買的民眾，最具回本機會的是「＄1000萬年終獎金」。

購買整本的民眾此款刮刮樂最有機會回本。(圖/翻攝自台灣彩券官網)

根據《中央社》報導，台彩在每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，包括高頭獎的「2000萬開運發財金」、「＄1000萬年終獎金」，或是100%中獎率的「新年快樂」或「金犬獎」，且獎金支出率也會比平常的刮刮樂更具吸引力，據統計，刮刮樂的獎金支出率約在60%至65%之間，也就是說，若是買1本（100張）面額100元的刮刮樂，若在沒有大獎的情況下，會中約6000至6500元的獎金，且無論面額100元、200元、300元、500元的刮刮樂，獎金支出率差異不大，主要差別在於高面額刮刮樂，彩迷有機會重得大獎。

這兩款刮刮樂也是有中獎機會極高。(圖/翻攝自台灣彩券官網)
2000萬的刮刮樂每年都是熱銷款。(圖/翻攝自台灣彩券官網)

不過近年若是還想買整本刮刮樂拚一拚手氣，「2000萬開運發財金」的機率最高，這款刮刮樂的獎金支出率也高達74.5%，不過，由於獎金超過2000元，需扣20%的所得稅，若考慮扣稅因素，「2000萬開運發財金」就不是彩迷首選，最佳選擇反倒是「$1000萬年終獎金」，獎金支出率約74.3%，略低於「2000萬開運發財金」，但稅後的獎金支出率還有71.4%左右，比「2000萬開運發財金」的68.45%高出一截，因此若是想買整本刮刮樂博得大獎的彩迷，「$1000萬年終獎金」的CP值最高。

(中時電子報)

空靈系美術老師認真作畫 網友搶… 10年精選53件 劉憲仁「塞外風情…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。