玩刮刮樂不想賠本 台彩最佳推薦是這款

2018年01月28日 17:21 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

農曆新年即將到來，每年在這個時候，台彩推出的刮刮樂就會成為熱銷商品，有些人會選擇自己購買個幾張，來沾沾過年的喜氣，也有的人會選擇與三五好友集資購買整本刮刮樂來拚大獎，不過根據台灣彩券總經理蔡國基推薦，如果是整本購買的民眾，最具回本機會的是「＄1000萬年終獎金」。

購買整本的民眾此款刮刮樂最有機會回本。(圖/翻攝自台灣彩券官網)

根據《中央社》報導，台彩在每年農曆春節都會推出各式「年節限定」刮刮樂，包括高頭獎的「2000萬開運發財金」、「＄1000萬年終獎金」，或是100%中獎率的「新年快樂」或「金犬獎」，且獎金支出率也會比平常的刮刮樂更具吸引力，據統計，刮刮樂的獎金支出率約在60%至65%之間，也就是說，若是買1本（100張）面額100元的刮刮樂，若在沒有大獎的情況下，會中約6000至6500元的獎金，且無論面額100元、200元、300元、500元的刮刮樂，獎金支出率差異不大，主要差別在於高面額刮刮樂，彩迷有機會重得大獎。

這兩款刮刮樂也是有中獎機會極高。(圖/翻攝自台灣彩券官網)

2000萬的刮刮樂每年都是熱銷款。(圖/翻攝自台灣彩券官網)

不過近年若是還想買整本刮刮樂拚一拚手氣，「2000萬開運發財金」的機率最高，這款刮刮樂的獎金支出率也高達74.5%，不過，由於獎金超過2000元，需扣20%的所得稅，若考慮扣稅因素，「2000萬開運發財金」就不是彩迷首選，最佳選擇反倒是「$1000萬年終獎金」，獎金支出率約74.3%，略低於「2000萬開運發財金」，但稅後的獎金支出率還有71.4%左右，比「2000萬開運發財金」的68.45%高出一截，因此若是想買整本刮刮樂博得大獎的彩迷，「$1000萬年終獎金」的CP值最高。

(中時電子報)