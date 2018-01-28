中油「愛在大寮寒冬送暖」 濟助活動 關懷弱勢照顧

2018年01月28日 18:00 工商 彭暄貽

為表達對低收入戶及弱勢家庭之關懷，中油煉製事業部與高雄市大寮區公所共同舉辦「愛在大寮寒冬送暖」聯合濟助活動，提供民生必需品贈送弱勢家庭。中油副總兼煉製事業部執行長李順欽表示，辦理寒冬送暖活動是非常有意義的，大寮區公所已舉辦十多年，這次大寮區公所結合中油等四十八個慈善團體、企業、善心人士等參與共襄盛舉，期盼發揮拋磚引玉傳遞溫暖與愛心效益，幫助更多弱勢家庭。

中油煉製事業部每年共同舉辦寒冬送暖活動，這次由李順欽率煉製事業部徐漢副執行長、行政室主任李建清、公關組吳順發經理等同仁親赴現場，直接發送民生物資（鯖魚罐頭組、萬家香陳年醬油、廣達香瓜子肉、青葉花生麵筋、極品大寬麵等）各700份，給予大寮區的低收入民眾，表達關懷慰問之意。

中油指出， 「愛在大寮」寒冬送暖活動，由大寮區施維明區長主持。隨著經濟不景氣與社會結構的轉變，造成很多的家庭陷入困境，社會弱勢族群逐日增加，政府部門除積極推展福利政策外，也應結合民間社會團體的力量，來關懷在社會角落被忽略之弱勢族群。活動現場除發放物資外，也邀請低收入戶家庭品嚐各式素食佳餚，並舉辦摸彩活動、義診、節目表演、義剪、免費藝術照、安奉光明燈等，提前歡度農曆年節。

尤其，中油煉製事業部很貼心的給每戶低收入戶準備大型環保購物袋方便提領濟助物品，施維明區長更感謝煉製事業部執行長率員工二十餘人發揮人饑己饑的精神，親自將準備的物資，直接發送給低收入戶及弱勢家庭，期盼發揮「關懷零距離、愛心不間斷」情懷，讓逆境中的受扶助對象在寒冬中感受到社會的溫暖與人間互助的重要。

(工商)