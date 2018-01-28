中油「愛在大寮寒冬送暖」 濟助活動 關懷弱勢照顧

中油煉製事業部同仁親赴現場，直接發送700份民生物資予大寮區低收入民眾，表達關懷慰問之意(中油提供)

友善列印
工商

為表達對低收入戶及弱勢家庭之關懷，中油煉製事業部與高雄市大寮區公所共同舉辦「愛在大寮寒冬送暖」聯合濟助活動，提供民生必需品贈送弱勢家庭。中油副總兼煉製事業部執行長李順欽表示，辦理寒冬送暖活動是非常有意義的，大寮區公所已舉辦十多年，這次大寮區公所結合中油等四十八個慈善團體、企業、善心人士等參與共襄盛舉，期盼發揮拋磚引玉傳遞溫暖與愛心效益，幫助更多弱勢家庭。

中油煉製事業部每年共同舉辦寒冬送暖活動，這次由李順欽率煉製事業部徐漢副執行長、行政室主任李建清、公關組吳順發經理等同仁親赴現場，直接發送民生物資（鯖魚罐頭組、萬家香陳年醬油、廣達香瓜子肉、青葉花生麵筋、極品大寬麵等）各700份，給予大寮區的低收入民眾，表達關懷慰問之意。

中油指出， 「愛在大寮」寒冬送暖活動，由大寮區施維明區長主持。隨著經濟不景氣與社會結構的轉變，造成很多的家庭陷入困境，社會弱勢族群逐日增加，政府部門除積極推展福利政策外，也應結合民間社會團體的力量，來關懷在社會角落被忽略之弱勢族群。活動現場除發放物資外，也邀請低收入戶家庭品嚐各式素食佳餚，並舉辦摸彩活動、義診、節目表演、義剪、免費藝術照、安奉光明燈等，提前歡度農曆年節。

尤其，中油煉製事業部很貼心的給每戶低收入戶準備大型環保購物袋方便提領濟助物品，施維明區長更感謝煉製事業部執行長率員工二十餘人發揮人饑己饑的精神，親自將準備的物資，直接發送給低收入戶及弱勢家庭，期盼發揮「關懷零距離、愛心不間斷」情懷，讓逆境中的受扶助對象在寒冬中感受到社會的溫暖與人間互助的重要。

(工商)

10年精選53件 劉憲仁「塞外風情… 高雄農改場研發新品種火鶴「紅鈴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。