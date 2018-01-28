李艷秋看「拔管案」 民進黨秀下限

2018年01月28日 17:16 中時電子報 丁世傑

民進黨撤回「卡管」的主決議，李艷秋指出，民眾以為是他們發現自己犯了眾怒，心虛慚愧的撤案嗎？才不是，其實全是國民黨的功勞啊！

「柯建銘表示，昨天下午他與國民黨立委溝通，雙方都釋出善意，國民黨團同意將保留案撤到剩一百案左右，民進黨團也同意撤回此份主決議」

李艷秋臉書表示，看到沒？國民黨為了讓民進黨撤案，甘願撤掉總預算的保留案，也就是說，管中閔的清白和大學自主這兩項是非公義的大事，都是靠國民黨向民進黨換來的。民進黨總召柯建銘真的很大器，因為國民黨展現善意，退讓這麼多，所以他也展現善意，恩准撤了管中閔暫緩上任的案子。

文章說，柯總召也還有支持者要交代，所以撤案後又補充說明，「現在會撤案，是因為民進黨已經執政，何必在立法院作出主決議要求教育部」。也就是說，不應該自己提案卡自己部會的預算，反正江山都是民進黨的，所以撤案也沒甚麼妨礙，教育部還是會照辦的。

李艷秋酸國民黨，雖然又被補了一槍，但仍然則興高采烈的開記者會，讚揚民進黨「知錯能改」、「終於還給大學乾淨的空間」。真的，民進黨立委烏龍爆料，陰謀潑糞被輿論紛紛指責的當下，國民黨還願意自斷雙臂為民進黨找下台階，被吃豆腐還沾沾自喜，天底下到哪兒去找這樣的在野黨？

李表示，看到藍綠互動如此順暢，真讓小民感到欣慰，民進黨肚大能容，無錯也改；國民黨寧可自我作賤，也要為大學校長的清白和大學自主爭一個公道，寫到這兒，眼淚都掉下來了！誰說台灣沒有公義是非？

李艷秋誠懇希望國民黨公布一下去協商的是哪些人？光靠和稀泥和搓圓仔湯，就能擺平這麼大的紛爭，不但有才又顧大局又堅持是非公理，黨內竟有這號蠢到無下限的人物，一定要讓大家認識認識，對爭取國民黨重新執政，一定大大加分。

文章最後提到，不知道管中閔怎麼看這齣鬧劇，如果她是管中閔，會說:「咱爺們光明磊落，不靠交換保位，不靠政客和稀泥，如何翻轉台大，才是爺兒們的正經事！」

(中時電子報)