MLB》滯銷球員逾百人 道奇簡森：也許該罷工了

自由市場流動緩慢，簡森認為或許該尋求激烈的罷工手段。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟前次集體罷工，得追溯到1994年，如今各隊為省錢，對砸錢簽球員態度保守，藉此等著球員低頭降身價，至今無論大咖小咖，共有超過100名球員都還沒找到家，沒想道道奇「守護神」簡森(Kenley Jansen)語出驚人，認為球員們或許該集體罷工。

各球團越來越精打細算，距大聯盟春訓剩不到1個月，許多球員都還在等待適合的價碼上門。有實力的球隊想省錢，重建中的球隊則不管輸幾場球，都無意花錢簽資深球員；如水手總管狄波多(Jerry Dipoto)所說，「不少球隊能主張為競爭得拿選秀第一順位，這比世界大賽還重要。」

《洛杉磯時報》記者沙金(Bill Shaikin)認為，最好的省錢例子就是馬林魚；他們這次休季期間，把主力外野全都送走。簡森認為，球員們該去對抗這現象，以避免更多像馬林魚這樣的球隊出現，「身為選手，我們該試著尋求些調整。老實說，可能必須罷工，我覺得該這麼做。」

大聯盟球員上次集體罷工出現在1994年，就是為抗議薪資上限問題，時任主席賽利格(Bud Selig)甚至因此連世界大賽都取消；隔年球員也沒參加2月中旬的春訓，直到4月初才結束抗爭，維持和平至今。大聯盟勞資協議於2021年到期，沙金推測，屆時可能會有什麼事將發生。

(中時電子報)

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