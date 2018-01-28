HBL》洪玲瑤坐鎮 淡商殺出「超級菜鳥」王玥媞

HBL淡商高一菜鳥王玥媞28日對南湖砍23分。(林宋以情攝)

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中時電子報
／台北報導
淡商教練陳美莉(左)、前國泰女籃教頭洪玲瑤(右)場邊督軍。(林宋以情攝)

WSBL霸主國泰女籃前教頭洪玲瑤場邊坐鎮，淡商28日HBL八強79比86擊敗南湖奪首勝。陣中超級菜鳥王玥媞，再創個人單場新高獨拿23分，頗有扛起「淡商一姐」頭銜。

洪玲瑤今年卸下國泰女籃兵符，轉任領隊，但重新回到淡商帶小隊，淡商教練陳美莉收穫甚豐，「讓我重新學怎麼當個教練。」過去一個動作做不好就是罵，只看到球員缺點，「小洪老師回來，我懂得看球員優點，帶兵更穩一點。」

上學期8強止步，僅拿下第8，淡商捲土重來，兩名高一菜鳥王玥媞、黃巧鈞成新亮點，不僅加快淡商進攻節奏，搭配高三禁區張琦玟、鄭棋晏，第3節逆轉勝南湖。

HBL淡商高一菜鳥王玥媞28日對南湖砍23分。(林宋以情攝)

畢業自石牌國中的王玥媞，菜鳥年一鳴驚人。175公分的王玥媞擁有一半的阿美族血統，不僅擁有禁區腳步，從小是田徑短跑100、200公尺快腿的她，速度更是一流，在球隊中能裡能外。

目前將她擺在內線，陳美莉對這位超級菜鳥有期待，「其實我們也希望她打到2、3號前鋒，對她未來發展有好處，但球隊內線需要人手。」

被視為新人后熱門，王玥媞笑得靦腆，陳美莉表示，現在王玥媞只差三分外線，「其實她有準度，只是比較少投，她的位置也不能讓她在外線著墨。」

(中時電子報)

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