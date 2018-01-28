高雄市總圖解禁經典影展 台灣禁演30多年的《發條橘子》

2018年01月28日 17:16 中時 李義

《越戰獵鹿人》劇照。（高雄市立電影館提供）

《現代啟示錄》劇照。（高雄市立電影館提供）

高雄市立總圖書館藝術電影院2月的「解禁經典」影展，將播放台灣電檢史上最惡名昭彰禁片《發條橘子》、描繪越戰創傷的經典鉅作《越戰獵鹿人》及電影史上最大製作災難《現代啟示錄》，一次三部，各僅一場。

影史上最爭議的經典名片《發條橘子》，曾於台灣被禁了30多年，直到21世紀初，都還不能解禁，僅曾於金馬影展上特別放映。2017年底正式上映前，片商再度送檢，終獲一刀不剪、限制級通過，這部46年前震撼全球的電影，總算能在台灣的戲院露臉。

《發條橘子》描述作惡多端四人組的青年首腦，有兩大極端嗜好，一是姦淫擄掠，二是聽貝多芬。某日他與狐群狗黨四處作惡，闖入某作家宅邸，把作家打到殘廢，並強姦其妻後揚長而去。後來，他又因另一樁殺人案遭到逮捕，為減輕刑責自願參與一項「人格改造」實驗，成功變身為無力作惡的模範青年。

《越戰獵鹿人》以傳神詮釋幫派份子和邊緣人物走紅影壇、並奠定其傳奇地位的偉大演員勞勃狄尼洛，飾演為兄弟浴血掙扎的戰俘軍人，和戲精梅莉史翠普在片中所飾演在小鎮等待男友從越戰返鄉的嫻靜女孩激盪出相當火花。電影透過善與惡的對立，以越共的醜惡，對比戰場上的美國大兵落入地獄般的心靈煎熬，三位好友於越戰時困入天人交戰的「俄羅斯輪盤」死亡遊戲，更被影評列名於影史戰爭電影的50大場景之一。

《現代啟示錄》背景為越戰期間，一名美軍特種部隊軍官奉命刺殺另一名叛逃、同時佔地為王的上校。通過他途中的經歷，帶領觀眾歷經一場超現實的漫長探索，深刻地揭露戰爭對人性的摧殘，以及人最深層的恐懼。美軍荒謬轟炸越南，柯波拉將砲火漫天的越戰，塑造成人類末世的地獄景觀，本片幕幕幾乎都可列入影史教課書，手法雄渾卻深刻自省戰爭中軍隊的野蠻與文明進步的失心張狂。

高雄市立電影館更推出優惠2月套票方案，凡購置套票，3張電影票可享599元限量100組組合，可任挑選２月份電影館以及市總圖藝術電影院片單，更贈伊聖詩 尋找台灣新味道，十周年限定之《氣味島系列一》香氛精油棒9ml(市價880元)，詳細套票內容請上官網查詢，敬請把握。

(中時)