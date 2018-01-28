蔡依林暖心贈車票助粉絲「尾牙」同樂：我也想見本人

2018年01月28日 17:29 中時 尤嬿妮

Jolin今在TICC舉辦粉絲同樂會。（盧禕祺攝）

Jolin今在TICC舉辦粉絲同樂會。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）今在台北國際會議中心舉辦「粉絲同樂會」，日前一位家住雲林的粉絲在她臉書留言，表示自己的錢都花在買她的光碟，沒錢搭車北上參與活動，Jolin立刻霸氣答應送對方來回車票；她暖心說：「當你真的很喜歡某些事情、很投入某些事情時，會讓人很感動，光憑這一點就夠，我也想見見他本人。」該粉絲今受贈高鐵票到場同歡。

農曆新年將至，她趁年前辦「尾牙」與粉絲同樂，受訪問起單身的她是否期待2018年紅鷥心動？Jolin笑回：「我不知道，沒有刻意設目標。」向來疼愛粉絲的她，為了這次難得聚會，她提早5小時到現場彩排「點歌橋段」的105首歌，一開場還特地從觀眾席現身High唱〈什麼什麼〉，不但與歌迷擊掌、合照，她還扭腰擺臀大秀美腿，氣氛超High。

她看粉絲精心打扮，宛如變裝嘉年華，笑喊：「你們是都要搶我鏡頭是嗎？」並與大家近距離玩「超級比一比」、「演技大考驗」等遊戲，甚至應粉絲要求，挑戰「2倍速」版本〈舞孃〉，下海挑戰吃芥末餅乾、喝苦茶，對粉絲要求來者不拒；台北今雨勢不斷，Jolin感謝歌迷不畏風雨到場：「謝謝你們願意來，當然還有很多人沒辦法到場的，你們心與我同在！」

(中時)