從大陸紅回台灣 吳凡百態觀音獲陸收藏家珍藏

吳凡因一場車禍與觀音結緣，11年前開始致力百態觀光的創作，其所塑觀音衣袂飄逸、閑識自在，透過慈悲的微笑福澤眾生。（馮惠宜攝）

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吳凡的觀音系列銅雕作品膾炙人口，在其位於台中的藝術館中，處處可見閑識自在的觀音像。（馮惠宜攝）

近年在大陸地區頗受收藏家喜好的銅雕藝術家吳凡，因緣際會在台中成立個人銅雕藝術館，28日盛大開幕，除公開自己34件「百態觀音」作品，沈浸佛教文化的他，更有達摩、關公等作品，談到創作歷程，他說自己喜歡隨性自在的創作，透過雕塑觀音也是在修行。

談起和觀音結緣，吳凡說，19歲時歷經一場車禍，臉部皮綻、面顎裂開、七孔流血，在醫院昏迷三天三夜，夢中聽到一位婦人的呼喚，循聲而去後緩緩甦醒，但病塌邊空無一人，心裡十分納悶那道聲音是誰？直到11年前嘗試開始以觀音為主題進行藝術創作，在台南玄空法寺開山方丈全真上人開悟下，他發現創作過程心情特別平靜，才發現原來當年喚醒他的就是觀音菩薩。

也因為這樣特殊的際遇，吳凡也發願要盡畢生之力創作「百態觀音」；在新落腳的個人藝術館中，吳凡展出11年來共34件藝術創作，從第一件作品「水自在觀音」，到近期的「奔月觀音」，其所塑觀音衣袂飄逸、閑識自在、氣韻丹田蘊含於內，透過慈悲的微笑福澤眾生，不少收藏家都在對岸。

吳凡說，自己是小金門人，16歲後離家來台，長期居住在台中，其作品超過一半為大陸收藏家收藏，此次能落腳台中開設藝術館，他也希望把更多作品與台灣收藏家分享。

(中時)

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