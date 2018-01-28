岳父性侵女童案遭判刑 李㼈尷尬切割「我姓李」！

李㼈出席友人餐廳開幕。（粘耿豪攝）

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李㼈出席友人餐廳開幕。（粘耿豪攝）
李芳雯出席友人餐廳開幕。（粘耿豪攝）
李㼈、馬幼興出席友人餐廳開幕。（粘耿豪攝）
馬幼興脊椎開刀至今仍需穿護腰。（粘耿豪攝）

李㼈28日中午與前女友李芳雯、馬幼興等藝人出席土城某餐廳開幕剪綵，被問起岳父涉嫌性侵幼兒園女童，日前遭判刑8年一事，他尷尬微笑表示：「我姓李，如果真要講，李世民跟我有關係嗎？李光耀跟我有關係嗎？李登輝跟我有關係嗎？李連杰跟我有關係嗎？要怎麼說呢，他們做得再好是他們的光榮，做得不好也跟我沒有關係，所以我不知道該回答什麼。」他坦言老婆熊家婕很難過，身為老公的只能安慰她。

李㼈的前女友李芳雯受訪時也請媒體別再追問李㼈，覺得這事就算問他、他該怎麼回答、能說什麼呢。53歲的她身材臉蛋都保養得宜，被問起保養之道，她透露自己一天只吃一餐、不吃油炸或冰冷食物，沒拍戲時每天睡滿12小時美容覺，也會做瑜伽及快走。

她也坦言目前有個交往兩年的56歲的男友，但為了保護對方及這段戀情，所以堅不透露國籍和身份，只說對方是做生意、算半個名人，目前感情穩定，由於她20歲就決定不婚、不生小孩，男友曾有過一段婚姻，一開始也不知道她是藝人，對她很好也很有心，她不婚，男友也完全尊重。

馬幼興月前脊椎開刀，至今仍不能久站、久坐或走太久，只要超過半小時就會感覺傷口很痛，平常在家多是躺在熱敷墊上。他說，醫生交代他3個月都不能提重物、彎腰、用力，他目前還無法彎腰剪腳趾甲，連穿內褲、襪子、上大號出力都會痛。曾有一部短片要請他拍攝，但因為拍攝時間超過5小時，且要穿短袖短褲，所以只能婉拒。

徐乃麟和葉華原本也是剪綵來賓，據了解徐乃麟因媽媽身體不適就醫而缺席，葉華則因有事臨時無法現身。

(中時)

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