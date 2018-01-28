鐵工廠老闆偷人妻 違婚姻忠誠約定賠妻80萬

2018年01月28日 17:44 中時 陳志賢

新北市鐵工廠謝姓老闆婚後簽下切結書，向妻子保證對婚姻忠誠不越軌，否則要賠300萬，事後謝妻發現丈夫買春、偷吃人妻提告索賠，一審判謝賠300萬，謝上訴高院，法官依據謝妻錄音，發現謝說外遇對象床上功夫較好、但「很鬆」、自承花錢解決性慾是因為「新鮮」，認定謝違反婚姻忠誠約定，但300萬金額過高，改判謝賠80萬。

謝與妻子自2011年3月結婚至今，謝妻婚後隔年8月要求丈夫簽切結書，保證對婚姻忠誠不越軌，若被抓到就無條件賠償300萬；謝妻2014年10月、12月發現丈夫買春、和已婚下游工廠老闆娘外遇，要求丈夫再簽「反省買春」、「承認通姦」2份悔過書和切結書，並將賠償金額提高到600萬。

2015年謝與妻子分居，謝妻以切結及保證書提告求償300萬。謝辯稱，他每日早出晚歸精疲力竭，不堪長期遭受精神折磨才簽切結書，主張切結書內容違背公序良俗，而且妻子告他妨害家庭獲不起訴確定。

一審不採信謝男說詞，判謝賠償妻子300萬。另謝男向法院訴請離婚，一審亦敗訴。謝不服提起上訴。

高院審理時，謝妻提出她2014年11月質問丈夫的錄音當證據，謝在錄音中說，某外遇對象的床上功夫較好、但「很鬆」、自承花錢解決性慾是因為「新鮮」。

高院依據錄音內容，認定謝承認有與至少2名女子發生性行為情事，對話是謝買春被發現寫下悔過書，及被發現與人妻婚外情簽下切結書期間，顯示悔過書及切結書內容均非杜撰，但法官認300萬金額過高，改判謝賠80萬。本案謝男不得上訴，僅謝妻可再上訴。

(中時)