睽違152年！3種奇觀一次滿足 超級藍色血月本周登場

2014年10月在巴基斯坦可見高掛天上的的血月。(圖/美聯社)

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中時電子報

罕見的「超級藍色血月」（Super Blue Blood Moon）再隔152年後，將於這周三（31日）登場，屆時在美國西岸、太平洋地區和東亞的民眾，也都可以欣賞這場結合超級月亮、藍月和月全食3種的天文奇觀。

「超級藍色血月」是「超級月亮」、「藍月」和「血月」3種天文奇觀同一天發生，也就是31日那天會出現滿月離地球最近時的「超級月亮」，月亮面積會比平時看到的大14%，光度則高30%。

同時也是一個月內出現第2次滿月的「藍月」以及地球、太陽和月球一直線成月全食時，月球會進入地球陰影，漸漸從銀白轉為暗紅色的「血月」。

上一次出現「超級藍色血月」是在152年1866年；而美國東部最近一次出現「超級藍色血月」則是170多年前的1844年。

NASA戈達德太空飛行中心的天文專家佩特洛（Noah Petro）也表示，這次天文奇觀將會是一場相當壯觀的景象，屆時在美國西岸、太平洋地區和東亞的民眾將會是欣賞「超級藍色血月」的「第一排」好位置，美國東岸的民眾只能看到「超級藍月」，而看不到「血月」。

(中時電子報)

文章來源：Super blue blood moon': stargazers gear up for rare celestial event

文章來源：Expert tips on how to watch, photograph Wednesday's super blue blood moon

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