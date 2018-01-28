中日外長會談 王毅：希望中日關係早回正軌

2018年01月28日 18:13 工商 吳孟翰

中國外交部長王毅今（28）日在北京釣魚台國賓館與赴中訪問的日本外相河野太郎舉行會談。王毅表示，中方重視日方近期在對中關係上所作積極表態。他呼籲，希望日方不鬆勁，不後退，與中方共同推動中日關係盡早重回正軌。河野太郎亦希望今年能推進日中關係全面改善。

鑒於今年是「中日和平友好條約」締結40周年，中日將確認加快推進雙邊關係改善步伐。而能否早日在日本舉行日中韓首腦會談以及促進日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平的互訪而帶動相關協調，令外界高度關注。

新華社報導，王毅表示，當前，中日關係處於一個關鍵階段，既有積極進展，同時也面臨不少干擾和阻礙。中日關係歷來都是逆水行舟，不進則退。中方重視日方近期在對中關係上所作積極表態，特別是日本首相安倍晉三在國會演說中將改善對中關係作為下步重要施政課題。

王毅指出，改善和發展中日關係符合兩國利益，也是兩國社會各界的共同願望。希望日方不鬆勁，不後退，把口頭表態轉化為實實在在的行動，與中方共同努力，相向而行，推動兩國關係儘早回到正常和健康發展的軌道。

日本共同社報導，河野太郎今在會談開頭就日中關係表示，「希望今年能推進（雙邊）關係全面改善。」對此，王毅表示，河野在年初訪中體現了日本政府希望改善兩國關係的強烈願望，中方對此表示肯定。雙方外長並確認了切實推進安倍晉三和習近平互訪的重要性。

報導還稱，今日的日中外長會談中，雙方還就解決中日駐對方國人員重覆繳納養老保險金問題，達成社會保障協定基本協議。關於近日中國海軍潛艇在釣魚台周邊海域毗連區下潛航行的問題，日方將要求防止此類問題再次發生。

本日下午，河野太郎還將分別與中國國務院總理李克強與國務委員楊潔篪舉行會談。此為河野太郎就任外相以來首次訪中，也是日本外相繼2016年4月（當時外相為岸田文雄）之後再次訪中。

(工商)