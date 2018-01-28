吳敦義到彰化授旗給王惠美 支持者高呼旗開得勝！

2018年01月28日 18:00 中時 吳敏菁

國民黨主席吳敦義到彰化縣黨部小組長授證暨團結誓師大會，一起擊戰鼓。（吳敏菁攝）

國民黨主席吳敦義到彰化縣黨部小組長授證暨團結誓師大會，吳敦義授旗縣長參選人王惠美，現場揮舞，鼓舞士氣。（吳敏菁攝）

國民黨主席吳敦義28日到彰化縣黨部，為了凝聚團結氣勢，授證彰化縣長參選人王惠美、立委林麗蟬等8人，擔任彰化縣黨部副主委新職務，並和王惠美一起敲響戰鼓、授旗，現場湧進千人，高呼旗開得勝。

立委王惠美立委、議長謝典霖與中常委們輪番上台致詞，強調民進黨雖做得不好，但國民黨一定要更加重視基層，瞭解民眾的需要，端出好的政策，強力監督政府，才能爭取民心，也唯有團結，才有機會重返執政。前立委林滄敏、前縣長阮剛猛等都出席。

彰化縣黨部張曼莉主任委員表示，國民黨是大家庭，走過風雨飄搖，今起要更團結，更接地氣，國民黨好，台灣才會更好。

中央青年部主任翁紹輝於會中帶領全體青工伙伴，一起呼籲優秀青年學子，加入國民黨行列，為國家的未來，一起努力打拚。

吳敦義主席致詞時強調，民進黨執政一年多來，許多政策天怒人怨，包含一例一休、空汙嚴重、兩岸僵持等。對兩岸僵局，更火力全開。疾呼2018國民黨要從彰化出發。

吳敦義推薦彰化縣長參選人王惠美是最優秀人選，有豐富的從政經驗，了解地方需求。除了授戰旗給王惠美立委，象徵「旗開得勝」，並在馬興社區青少年戰鼓隊陪同下共同擊鼓誓師。

最後在司儀引領下，高呼「團結革新、重返執政」、「一心一德抵艱難，重返執政義起來」，現場熱血沸騰。

(中時)