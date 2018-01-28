台南社大教與學博覽會文化中心展開 等比縮小版蒸汽火車體驗最吸睛

台南社大鐵道班在教與學年度展覽中推出小火車體驗，鐵道迷正籌募打造等比縮小版的蒸汽小火車，未來真正的蒸汽火車頭消失，這些縮小版火車頭可作為教學使用。（程炳璋攝）

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台南社大年度教與學博覽會28日在台南市立文化中心展開，現場有50多個學習攤位，社大班員設計以抽籤方式，引導參與者到抽中的攤位進行體驗，吸引200多名市民直接報名下學期的課程，各攤位中以鐵道班的蒸氣小火車最為吸睛。

「恭喜您，抽到第5首籤，詩云「貴人在山間野外，吉」，請到《台灣山林之美》的登山班攤位體驗，或許人生會因為登山而視野更開闊喔！」台南社大今年的教學博覽會改採抽籤詩兼解籤的有趣方式，吸引民眾到解籤後的班級體驗，市民在50多個學習攤位試學，找尋適合自己的興趣或第二專長。

在不知會抽到甚麼籤詩的刺激感中，參加者一玩再玩，一個下午就有約200位市民直接報名下學期的社大課程。

今年50多個攤位中，以鐵道班的蒸氣小火車體驗最吸睛，鐵道班是台南社大熱門課程，開課近17年，這次博覽會邀請火車達人林松雄老師傅，展示1:6縮小版的阿里山蒸汽小火車，在假日廣場讓市民試乘。

台南社大主任林冠州表示，嗶嗶汽笛聲的蒸汽小火車，是許多人小時的回憶，隨著台灣鐵路地下化將成絕響，許多鐵道迷正籌款製作縮小版的復刻蒸汽火車頭，作為日後教學使用，但每輛縮小版火車需100萬元，為了籌募複製經費，現場需收體驗價100元，作為籌募基金，為台灣保留鐵道文化的歷史風景。

(中時)

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