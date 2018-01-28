男墜象棋「殘局」陷阱 半小時內把2萬5輸光

2018年01月28日 17:54 中時電子報 呂承哲

四川成都一名李姓男子看見在路邊有人擺設的「中國象棋殘局」，李男躍躍欲試，在第一局贏錢後，不斷遭到周圍的人慫恿繼續下棋，短短半個小時內，輸掉5600元人民幣(約新台幣25700元)。事後，李男懷疑有詐，隨即報警處理，警方式後逮捕涉案4名嫌犯，認定他們設局騙財，依法居留。

據《東網》報導，成都市公安局錦江區分局25日接獲通報，疑似有4名男子在成都街頭設下「象棋殘局」陷阱，吸引路人參與棋局，進行詐騙。受騙的李男表示，早在2017年12月27日就看見這樣的詐騙手法。李男指出，他在第一局先是贏了200元，圍觀的路人卻不斷慫恿他繼續下棋，接下來的幾局他不斷輸掉，最後將身上現金輸光，還有「好心人」不斷藉他錢，讓他可以繼續下棋，直到最後，李男總計輸掉了5600元。

李男到銀行領錢還給「好心人」後，才驚覺有異，隨即報警。警方循線追查，逮捕了原籍貴州37歲的王姓男子、原籍江蘇的49歲的孫姓男子、來自四川廣元的56歲孫姓男子，以及在本月逮捕的來自四川資陽49歲胡姓男子。

警方指出，這4人各自扮演不同角色，來設局引誘路人上門下棋，一旦參與其中，他們就會採取威逼利誘的方式，讓路人難以脫身，藉此騙光他們的錢財。

(中時電子報)