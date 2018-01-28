俄反對黨領袖發動示威　籲杯葛大選

2018年01月28日 18:13 中時 施施

俄羅斯將於今年3月18日舉行總統大選。現任總統普丁唯一的競爭對手、反對派領袖納瓦尼去年底遭中選會禁止參選，他於28日在全國超過100個城市發動示威，呼籲支持者共同杯葛本屆大選。納瓦尼接受美媒訪問時，指控普丁的政權建立在貪腐之上，他還要求克里姆林宮停止干預外國事務，並改善與西方國家的關係。

納瓦尼透過部落格呼籲民眾走上街頭，他寫道：「那些決定留在家中的人，等於是向當權者表示，他們願意再忍受普丁6年的治理」。他透露，除了首都莫斯科及普丁家鄉聖彼得堡外，其他地方的示威集會申請皆獲當局批准，但其競選辦公室遭到搜查，支持者也被警方騷擾。莫斯科警方揚言，雖然當局尊重民眾示威集會的權利，但將強硬處理違反相關法規的人士。

納瓦尼接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時警告，國民對改變政局已經逐漸失去耐性：「普丁已掌權18年，民眾不想再多等6年、然後又再等6年」。他又稱：「普丁政權建在貪腐之上，根據官方數字，超過20％的人口活在貧窮線下。為何我們這麼貧窮？因為他們（政府菁英）偷了太多」。納瓦尼還指控，普丁害怕反對派：「他害怕所有真正的競爭」。

納瓦尼也批評普丁的外交政策，指其強硬路線造成俄國與西方國家對峙，而自己有能力修補雙方關係。他表示：「俄羅斯要停止支持鳥克蘭的戰爭，以及停止使用陰險手段，例如干預大選及網路攻擊」。納瓦尼認為，克里姆林宮認為西方媒體經常報導普丁是一件好事，但這是愚蠢的想法，因為這只會讓國家邁向退化之路。

(中時)